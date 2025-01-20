就市論勢／半導體龍頭鏈、ASIC 看俏

盤勢分析

美國總統川普正式就職，也就是川普2.0正式上演，預期就職新政策初期以邊境管制外，其他有利於美國企業的減稅與金融業、虛擬貨幣與提升政府效率相關政策將被率先提出。至於潛在負面影響股市的海外關稅將是比較次要或者後面才會明顯提出的政策，因此股市短線有望出現慶祝行情。目前持續對川普2.0抱持正面看法，因為美國對外關稅與對內減稅皆有利於美國股市的發展。

美國就業持續強勁，消費者物價指數（CPI）也溫和上漲，近期配合公債殖利率有走高拉回的趨勢下，股市得到喘息之際接下來更有川普2.0的慶祝行情，預計全球股市以偏多走勢反應。

投資建議

維持對於市場中長期較正面看法，看好川普就任慶祝行情。昨（20）日盤面出現明顯上漲，台股上漲118點，收在23,266點。昨日上漲類股包括電池4.8%、IC設計IP 4.5%、手機概念股4.2%、化工3.6%，相反地，GPS投影機出現3.6%修正、基因檢測跌2.8%、貨櫃航運跌1.9%。看好類股包括晶圓代工龍頭供應鏈、人工智慧（AI）、特殊應用晶片（ASIC），川普慶祝行情下，建議資金加碼AI、ASIC與半導體龍頭供應鏈。