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封關在即 法人：台股觀察川普政策及日本央行動態

中央社／ 台北20日電

台股今天盤中上漲近200點，終場台積電收平盤，大盤也收斂漲勢。法人認為，在農曆春節長假不確定因素下，成交量縮，後續將觀察川普動態、日本央行是否升息、蘋果等美企業財報表現。

台股今天漲118.74點，收在23266.82點，成交值縮小至新台幣2799.23億元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受採訪表示，台股今天開高，盤中漲近200點，因台股即將封關，川普（Donald Trump）也將就任美國總統，在不確定因素下，投資人多不願意追高；台股封關後須觀察川普政策訊息之外，日本央行可能升息，蘋果、微軟、英特爾、亞馬遜等美國企業陸續公布財報，都是影響美股表現及春節後台股走勢重要因素。

他認為，前次日本央行升息之際，正逢美國降息，壓縮企業利差，造成日股暴跌，台股盤中重挫千點；但日本央行近日可能升息，美國卻不會降息，只有單向的影響，應不至於衝擊日股，對台股相對不會像前次影響大。

三大法人同步買超，合計買超150.28億元，其中外資及陸資買超102.76億元、自營商買超24.28億元、投信買超23.24億元。

證交所統計，外資買超前10名當中電子股占6檔、ETF有3檔、金融股1檔，新光金買超3萬8025張居第1名。

外資買超前10名依序為新光金、聯電、中信中國50正2、復華富時不動產、鴻海、中信上游半導體、啟碁、南亞科、宏達電、達邁。

台股 日本央行 美國

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