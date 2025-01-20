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外資買超102億元、買最多竟是它 鴻海也轉買終止連八賣

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股20日以23,266.82點收盤，上漲118.74點，三大法人同步買超， 外資買超102.76億元，統計外資買賣超個股發現，買超新光金（2888）38,026張， 居外資買超冠軍，其次是買超聯電（2303），另外，鴻海（2317）也獲外資轉為買超7,417張， 終止連八賣。

台股龍年封關倒數，早盤以23,203.47點開高， 盤中高點達23,346.64點，終場收在23,266.82點，漲幅0.51%，三大法人買超150.28億元，包括外資買超102.76億元，投信買超23.24億元，自營商買超（合計）24.28億元，其中自營商（自行買賣）買超8.93億元，自營商（避險）買超15.34億元。

台積電（2330）以1,125元開高，一度拉升至1,135元， 終場收1,120元的平盤價位，鴻海則是收在今日最高的178元，漲幅2.59%，跌深的AI股重啟漲勢，貿聯-KY（3665）攻上漲停617元，緯創（3231）大漲7.14%，收112.5元，上漲7.5元，奇鋐（3017）上漲6.6%， 收565元， 另外，力積電（6770）亮燈漲停。

IP股也有資金湧進，世芯-KY（3661）、創意（3443）強漲逾8%；BBU族群大漲，興能高（6558）、AES-KY（6781）攻上漲停，挾著AR眼鏡題材的宏達電（2498）盤中一度衝達漲停56.5元，終場收在55.6元，上漲4.2元， 漲幅8.17%。

統計外資買超前十大個股依序是新光金、聯電、中信中國50正2、復華富時不動產、鴻海、中信上游半導體、啟碁、南亞科、宏達電、達邁等； 外資買超聯電12,729張，居買超個股第二大。

以外資買超前十大個股來看， AR眼鏡題材也吸引外資買超，宏達電獲外資買超5,608張，同時，外資買超達邁4,163張， 另外， 鴻海終於轉為買超7,417張， 終止連八賣。

統計外資賣超前十大個股依序是群創、凱基金、中信金、台新金、群益優選非投等債、台塑、長榮航、台化、華航、華邦電等。

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