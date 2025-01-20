快訊

表情沉重！徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦詐騙2千萬 一審判決出爐

114學測社會／手寫題爆難！考題愈寫愈苦惱 考生喊「絕望」：史詩級難度

總統的虛擬貨幣圈錢術？川普幣$TRUMP暴起暴落

政府強力打房「營建股」還能買？老牛神回覆：如問寒流來了能吃冰嗎

聯合新聞網／ 股海老牛
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

政府強力打房，營建股還能買嗎？

這個問題就像在問：「寒流來了還能吃冰淇淋嗎？」當然可以！只要選對口味，再把自己包緊，冰淇淋依然美味。

老牛認為營建股的特性和價值，並不會因為政策打房就完全消失，出現的短期利空反而讓我們有機會撿到便宜的營建股。

很多人一聽到打房，就對營建股敬而遠之，其實這是一個錯誤認知，因為營建股的價值並不全靠房市投機，反而和以下幾個因素更密切相關：

1.土地價值：許多營建公司擁有大量土地資產，而由於法規限制趨嚴，能開發的土地越來越少，因此土地價格長期看升，即便短期房市有壓力，土地仍是核心價值所在。

2.開發進度：營建公司會根據市場需求，無論是都市更新或推出年度建案，都會合理的分配資金流，以降低投資風險

3.建案銷售：雖說房價逐年攀升，加上新青安貸款因素，使得2024年房市特別熱絡，不過多數營建公司的獲利都是源於自家售出的建案，應忌諱的是藉炒作題材拉高房價的不良建商。

雖然打房政策會壓抑短期房市投機，但對營建股來說並非全然負面，2024年的營建股就未受影響，反而漲勢凶猛，像是老牛喜歡的華固（2548）股價從94元最高來到192元；冠德（2520）股價從37元最高來到68.6元，都寫下近年新高紀錄。

大是文化《股海老牛2025強勢抱緊股：新青安、川普再上位、AI浪潮……2025年市場怎麼走？最新20檔抱緊股名單、5檔ETF大公開。》，作者：股海老牛
大是文化《股海老牛2025強勢抱緊股：新青安、川普再上位、AI浪潮……2025年市場怎麼走？最新20檔抱緊股名單、5檔ETF大公開。》，作者：股海老牛

所以，打房不等於打倒營建股，優質的營建公司擁有強大的土地資產，和穩健的財務結構，政策風向可能改變市場的節奏，但好公司永遠能找到自己的生存之道，選對營建股就像買了一戶好地段的房子，時間是它升值的好朋友。

（本文摘自大是文化《股海老牛2025強勢抱緊股：新青安、川普再上位、AI浪潮……2025年市場怎麼走？最新20檔抱緊股名單、5檔ETF大公開。》，作者：股海老牛）

ETF 房子 營建股 華固 青安貸款 風險

延伸閱讀

中鋼（2002）底部確認強彈？股東人數重返130萬！ 網：越跌越買就不信能倒

黃仁勳直言「台股創新高只是剛開始」！ 網：老黃知道緯創（3231）股價委屈了？

美債「套著配都舒服」…其實是超大型龐氏騙局？ 小童曝真相：完全不是

第一金（2892）今年配息少說1.25元？ 存股哥：00878、00915、00713…高股息近期表現不佳免太擔心

相關新聞

政府強力打房「營建股」還能買？老牛神回覆：如問寒流來了能吃冰嗎

這個問題就像在問：「寒流來了還能吃冰淇淋嗎？」當然可以...

知名放空美債專家停止交易…決定獲利了結！ 辣媽：認為30年已達5％殖利率確實已經很高

除了Mark Dowding之外，其他華爾街分析師或是固定收益主管普遍認為，公債殖利率要觸及5%以上的機會並不高。

台股上漲118點 三大法人買超150億元

台股20日收在23,266.82點，上漲118.74點，漲幅0.51%，成交量降至2,716.83億元，三大法人買超15...

黃仁勳旋風帶動 封關前爆搶買 BBU 這3檔齊飆漲停

輝達（NVIDIA）預計在今年3月GTC大會揭露下世代GB300 AI伺服器產品線，且將導入電池備援電力模組（BBU），...

台股上漲118點收23,266點 台積電收平盤

台股20日上漲，早盤以23,203.47點開出，終場收23,266.82點，上漲118.74點，漲幅0.51%，成交量2...

台積電CoWoS擴產 集團股集體走強、聖暉創歷史新高

台積電（2330）傳出又要在南科三期蓋兩座CoWoS新廠，加計台積電正在嘉科園區建置的CoWoS新廠，業界預期，台積電短...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。