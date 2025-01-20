政府強力打房「營建股」還能買？老牛神回覆：如問寒流來了能吃冰嗎
政府強力打房，營建股還能買嗎？
這個問題就像在問：「寒流來了還能吃冰淇淋嗎？」當然可以！只要選對口味，再把自己包緊，冰淇淋依然美味。
老牛認為營建股的特性和價值，並不會因為政策打房就完全消失，出現的短期利空反而讓我們有機會撿到便宜的營建股。
很多人一聽到打房，就對營建股敬而遠之，其實這是一個錯誤認知，因為營建股的價值並不全靠房市投機，反而和以下幾個因素更密切相關：
1.土地價值：許多營建公司擁有大量土地資產，而由於法規限制趨嚴，能開發的土地越來越少，因此土地價格長期看升，即便短期房市有壓力，土地仍是核心價值所在。
2.開發進度：營建公司會根據市場需求，無論是都市更新或推出年度建案，都會合理的分配資金流，以降低投資風險。
3.建案銷售：雖說房價逐年攀升，加上新青安貸款因素，使得2024年房市特別熱絡，不過多數營建公司的獲利都是源於自家售出的建案，應忌諱的是藉炒作題材拉高房價的不良建商。
雖然打房政策會壓抑短期房市投機，但對營建股來說並非全然負面，2024年的營建股就未受影響，反而漲勢凶猛，像是老牛喜歡的華固（2548）股價從94元最高來到192元；冠德（2520）股價從37元最高來到68.6元，都寫下近年新高紀錄。
所以，打房不等於打倒營建股，優質的營建公司擁有強大的土地資產，和穩健的財務結構，政策風向可能改變市場的節奏，但好公司永遠能找到自己的生存之道，選對營建股就像買了一戶好地段的房子，時間是它升值的好朋友。
（本文摘自大是文化《股海老牛2025強勢抱緊股：新青安、川普再上位、AI浪潮……2025年市場怎麼走？最新20檔抱緊股名單、5檔ETF大公開。》，作者：股海老牛）
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