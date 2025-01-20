政府強力打房「營建股」還能買？老牛神回覆：如問寒流來了能吃冰嗎

這個問題就像在問：「寒流來了還能吃冰淇淋嗎？」當然可以！只要選對口味，再把自己包緊，冰淇淋依然美味。

老牛認為營建股的特性和價值，並不會因為政策打房就完全消失，出現的短期利空反而讓我們有機會撿到便宜的營建股。

很多人一聽到打房，就對營建股敬而遠之，其實這是一個錯誤認知，因為營建股的價值並不全靠房市投機，反而和以下幾個因素更密切相關：

雖然打房政策會壓抑短期房市投機，但對營建股來說並非全然負面，2024年的營建股就未受影響，反而漲勢凶猛，像是老牛喜歡的華固（2548）股價從94元最高來到192元；冠德（2520）股價從37元最高來到68.6元，都寫下近年新高紀錄。 大是文化《股海老牛2025強勢抱緊股：新青安、川普再上位、AI浪潮……2025年市場怎麼走？最新20檔抱緊股名單、5檔ETF大公開。》，作者：股海老牛

所以，打房不等於打倒營建股，優質的營建公司擁有強大的土地資產，和穩健的財務結構，政策風向可能改變市場的節奏，但好公司永遠能找到自己的生存之道，選對營建股就像買了一戶好地段的房子，時間是它升值的好朋友。

（本文摘自大是文化《股海老牛2025強勢抱緊股：新青安、川普再上位、AI浪潮……2025年市場怎麼走？最新20檔抱緊股名單、5檔ETF大公開。》，作者：股海老牛）