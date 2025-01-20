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台股上漲118點 三大法人買超150億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股20日收在23,266.82點，上漲118.74點，漲幅0.51%，成交量降至2,716.83億元，三大法人買超150.28億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超102.76億元，投信買超23.24億元，自營商買超（合計）24.28億元，其中自營商（自行買賣）買超8.93億元，自營商（避險）買超15.34億元。

台積電（2330）今收平盤1,120元，鴻海（2317）收最高178元，漲幅2.59%。跌深的AI股重啟漲勢，貿聯-KY（3665）攻漲停，緯創（3231）大漲逾7%，收112.5元，信驊（5274）強漲逾7%，奇鋐（3017）上漲逾6%；IP股也有資金湧進，世芯-KY（3661）、創意（3443）強漲逾8%，力旺（3529）漲幅逾6%。和台積電相關的特用化學股台特化再攻高收漲停至270元，再創歷史新高，新應材延續掛牌行情，大漲逾11%，收765元。BBU族群再度大漲，興能高（6558）、新盛力（4931）、AES-KY（6781）同步攻漲停，加百裕（3323）、西勝（3625）大漲逾7%。

台積電 自營商

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