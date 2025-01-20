黃仁勳旋風帶動 封關前爆搶買 BBU 這3檔齊飆漲停

輝達（NVIDIA）預計在今年3月GTC大會揭露下世代GB300 AI伺服器產品線，且將導入電池備援電力模組（BBU），執行長黃仁勳旋風來台帶起AI、AR眼鏡風潮之外，BBU也吸引市場關注，龍年封關前成為盤面上的亮點，興能高（6558）、新盛力（4931）、AES-KY（6781）同步飆上漲停鎖死到收盤，加百裕（3323）、西勝（3625）大漲逾7%，天宇（8171）漲幅逾半根停板。

美系外資先前的一篇報告指出，預期輝達GB200伺服器將採用BBU（電池備援電力模組），BBU從選配變為標配，且預估2025年將產生新市場機會，帶動BBU相關概念股成為市場焦點。

輝達GB300將導入電池備援電力模組，指標股電池模組股王AES-KY股價從去年11月初的503元往上拉升，今年1月8日盤中曾達1,230元的價格，漲幅達144%，20日以1,125元開高，中午左右衝上漲停1,225元鎖死到收盤。

AES-KY受惠於BBU業務的成長，去年12月營收11.87億元，創26個月新高，去年全年營收100.4億元，年增0.05%，全年業績重返成長；針對BBU業務，今年伺服器BBU需求已定、營運展望非常樂觀，預估今年BBU業務將比去年進一步成長。

興能高則是同時擁有BBU及AR眼鏡雙題材，早盤以平盤51.1元開出後一度小翻黑到50.1元，之後往上拉升，一路衝達漲停56.2元鎖死到收盤，成交量爆出61,032張，居台股第五高成交量。

新盛力以68.5元平盤開出，一度下滑至67.2元，之後往上拉升翻紅，中午左右衝上漲停75.3元鎖死到收盤，漲停排隊買單超過3.2萬張，成交58,199張；加百裕也是開低走高，收在37.5元，漲幅7.44%；西勝收18.6元，漲幅7.82%；天宇收34元，漲幅5.26%。