知名放空美債專家停止交易…決定獲利了結！ 辣媽：認為30年已達5％殖利率確實已經很高
美債空頭已經結束？
今天（1/20）是川普就職日，也是馬丁路德紀念日，所以今天美國股市與債市都會休息一天。
上週有一篇報導討論美債利率，我簡單摘要分享給大家。
華爾街知名資產管理公司的投資長 - Mark Dowding。 在去年（2024）九月過後，他看好川普會當選，因此看空美債，所以做了放空美債的策略。
直到上週，30年美債殖利率逼近5%的時候，他平倉了之前放空的交易。意思是說，之前先賣的美債部位，現在買回來了。
因為他覺得30年已經達到5%，這樣的利率確實已經很高了。
再繼續往上攀升的機會並不高，所以才決定獲利了結。
除了Mark Dowding之外，其他華爾街分析師或是固定收益主管普遍認為，公債殖利率要觸及5%以上的機會並不高。
以上市場看法，給大家參考。債市的緊張情緒，短期內已經有暫時舒緩了。
◎本文內容已獲 辣媽Shania、辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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