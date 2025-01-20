知名放空美債專家停止交易…決定獲利了結！ 辣媽：認為30年已達5％殖利率確實已經很高

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聯合新聞網／ 辣媽聊財經
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

美債空頭已經結束？

今天（1/20）是川普就職日，也是馬丁路德紀念日，所以今天美國股市與債市都會休息一天。

上週有一篇報導討論美債利率，我簡單摘要分享給大家。

華爾街知名資產管理公司的投資長 - Mark Dowding。 在去年（2024）九月過後，他看好川普會當選，因此看空美債，所以做了放空美債的策略。

直到上週，30年美債殖利率逼近5%的時候，他平倉了之前放空的交易。意思是說，之前先賣的美債部位，現在買回來了。

因為他覺得30年已經達到5%，這樣的利率確實已經很高了。

再繼續往上攀升的機會並不高，所以才決定獲利了結。

除了Mark Dowding之外，其他華爾街分析師或是固定收益主管普遍認為，公債殖利率要觸及5%以上的機會並不高。

以上市場看法，給大家參考。債市的緊張情緒，短期內已經有暫時舒緩了。

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債市 分析師 放空 華爾街 資產

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