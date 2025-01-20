台股上漲118點收23,266點 台積電收平盤

台股20日上漲，早盤以23,203.47點開出，終場收23,266.82點，上漲118.74點，漲幅0.51%，成交量2,716.8億元。櫃買則收251.55點，上漲3.51點。台積電（2330）終場收平盤1120元。

盤面上以類股來看，玻陶、其他電子、電腦周邊、數位雲端、電子零組件較為強勢，另外則以航運、塑膠、油電燃氣、金融、綠能環保等表現較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有，世芯-KY（3661）、緯創（3231）、聯鈞（3450）、廣達（2382）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、緯穎（6669）、宏達電（2498）、奇鋐（3017）、聯亞（3081）、和椿（6215）、新盛力（4931）、創意（3443）、達邁（3645）、立隆電（2472）、AES-KY（6781）等。

而逆勢撐盤的則有，精材（3374）、波若威（3163）、長榮（2603）、萬潤（6187）、台塑（1301）、長榮航（2618）等。

統一投顧表示，川普的首日行政令將成為本周金融市場的重要指標。市場傳川普已準備約100份行政令，計劃在就職首日簽署。而美股四大指數上周五全面大漲，顯示美國民眾對川普上任是偏樂觀看待，加上台股技術線型已見止跌訊號，有利指數向上進攻。

另外，操作上建議擇優抱股過年，挑選產品競爭力高之績優股，分批布局並汰弱留強，選股不選市。選股方向上以台積電供應鏈、AI概念、消費電子新品、紡織鞋材、航空航太、汽車零組件、及高殖利率的營建及壽險等族群為主。