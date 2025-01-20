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台積電CoWoS擴產 集團股集體走強、聖暉創歷史新高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
人工智慧AI晶片需求強勁，台積電CoWoS先進封裝供不應求。圖/聯合報系資料照片
人工智慧AI晶片需求強勁，台積電CoWoS先進封裝供不應求。圖/聯合報系資料照片

台積電（2330）傳出又要在南科三期蓋兩座CoWoS新廠，加計台積電正在嘉科園區建置的CoWoS新廠，業界預期，台積電短期內總計將擴充八座CoWoS廠。無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）及集團成員朋億*（6613）、銳澤（7703）20日股價紛紛大漲，朋億盤中攻上漲停板，聖暉上漲逾9%，鋭澤漲幅逾3%。

台積電董事長魏哲家上周於法說會已明確釋出「持續擴增CoWoS產能」的訊息，知情人士透露，台積電這次將在南科三期蓋兩座CoWoS新廠，土地面積高達25公頃，投資金額自2,000億元起跳。

建廠進度方面，供應鏈透露，台積電在今年1月中旬向南科管理局提出租地簡報，獲正向回應，該公司採購單位即已第一時間啟動建廠計畫。根據消息，台積電預計3月開始整地，依據以往建廠的進度推估，兩座南科三期CoWoS新廠將於2026年4月即可完工，並有望開始裝機。

而矽品也同時衝刺CoWoS先進封裝後段的oS製程，矽品近期也積極獵地，包括斥資37.02億元，取得明徽能源的雲林斗六廠房與土地，以及中科彰化二林園區土地使用權。根據日月光投控（3711）代子公司矽品公告，聖暉陸續與矽品簽約取得其廠務工程案，包括近6億和31.78億元等案子不等，完工期落在2025~2026年。

聖暉表示，由於AI技術浪潮驅動半導體大廠相繼投入先進製程晶圓廠、CoWoS先進封裝廠擴建，加上記憶體、生技醫療等產業同步推進擴建計畫，台灣、東南亞地區客戶需求明顯提升，挹注整體業務接單動能。

聖暉2024年12月合併營收36.8億元，月增18％、年增55％，續創歷年單月新高；2024年全年合併營收達302.5億元，年增21％，創歷年新高記錄。累計今年前三季稅後純益18.73億元，年增25.3%，每股純益15.09元，創歷年同期新高。

聖暉20日以416元開高，股價大漲逾9%，盤中一度漲至453元，創下歷史新高。子公司朋億也大漲急拉攻上漲停板222元，進逼前高233元。

CoWoS 台積電

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