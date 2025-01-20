黃仁勳尾牙站台、緯創爆量大漲！這幾檔AI股漲逾半根停板

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳旋風來台，除了輝達台灣分公司尾牙之外， 唯一尾牙站台的供應鏈則是緯創（3231），且表示給緯創的訂單會非常巨大；20日緯創開高走高，一度拉升至114.5元，逼近漲停115.5元，盤中漲幅逾7%，同時帶動AI股的表現，貿聯-KY（3665）漲停， 世芯-KY（3661）、信驊（5274）、力旺（3529）、 創意（3443）、奇鋐（3017）、宏致（3605）等股也大漲逾半根停板。

緯創總經理林建勳表示，今年AI及伺服器營收持續翻倍成長，緯創AI產品也切入上游半導體先進封裝供應鏈，已經跟台積電（2330）合作一年多，跨足系統級晶圓（System on Wafer，SoW）封裝相關AI應用；另外，看好除AI伺服器外，今年AI PC的量也會慢慢起來，邊緣運算AI將是更大的商機。

林建勳指出，去年AI及伺服器營收占比達45%，預估今年占比將過半，相關營收維持翻倍成長，相信未來幾年AI相關領域將會呈現高度成長。

黃仁勳來台行程緊湊，16日先到矽品潭子新廠參加揭牌活動；17日中午與台積電董事長魏哲家見面，傍晚則是出席緯創尾牙及輝達台灣分公司的尾牙；18日中午宴請供應鏈高層，現場科技大老雲集，台積電董事長魏哲家、鴻海（2317）集團董事長劉揚偉、廣達（2382）董事長林百里、華碩（2357）董事長施崇棠、和碩（4938）董事長童子賢、緯創董事長林憲銘、緯創總經理林建勳等人都出席，晚間則赴台積電創辦人張忠謀的家宴。

黃仁勳站台加持，加上攜手台積電跨足先進封裝 SoW ，布局次世代 AI，激勵緯創20日股價大漲，早盤以110元開高後走高，一度拉升至114.5元，盤中漲幅逾7%，盤中成交量居第二；緯創強漲，帶動AI股的表現，其中，IP股表現搶眼，世芯-KY、創意、力旺大漲逾半根停板，世芯-KY上漲逾8%。

另外， 股王信驊開低走高，盤中翻紅， 漲幅逾7%；貿聯-KY更是亮燈漲停；宏致盤中上漲逾8%；散熱的奇鋐漲幅逾5%。