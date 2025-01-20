2025年投資 凱基銀行建議加碼科技和循環產業股

凱基銀行今日發表2025年第1季全球金融市場展望，其中在產業方面，凱基銀行指出，除科技產業有機會續航外，投資人也可留意金融、工業與消費等產業因政策利多加持而受惠，帶動投資標的轉移。且投資人也需留意面對市場漲多後，突發事件所引起的盤勢波動，在資產配置上的股債比需透過投資策略切換後重塑動能。

整體而言，凱基銀行建議資產配置以「股債均衡」為主，股市可布局科技與循環性產業；債市方面，考量通膨風險下，建議宜以債信基本面持續改善、殖利率較高之中短天期非投資等級債為核心配置，掌握鎖息契機，較穩健投資人則可搭配複合債，以更多元靈活方式布局。

參考川普上屆任期施政方向，今年若重啟貿易戰，或推升通膨預期與殖利率風險，將使非投資級債表現逐漸領先投資級債。

展望2025年第1季，凱基銀行以G.P.S.定位市場投資方向。雖然川普對外貿易戰、移民與外交政策，增添市場變數與波動，然而，美國經濟穩健增長（Growth），降息循環延續，搭配川普放寬監管、減稅法案等，評估相關政策將為市場挹注生機（Policy），預估股、債將於投資策略切換（Shift）後重塑動能。

凱基銀行分析，美股在連續兩年上漲逾20%後，2025年經濟與金融資產能否保持強勁成長動能將成為市場焦點。而川普2.0強勢回歸及聯準會（Fed）貨幣基調走向，未來政策推行，也將牽動市場走向。川普上任，產業政策將著重「放鬆監管、美國優先」，因此建議2025年投資策略上，建議AI發展仍為焦點，且川普鬆綁法規並降低監管，將有利科技類股續強。

凱基銀行也看好，隨AI導向實體應用，熱點將由AI基建、硬體設備，擴散到AI軟體及服務，軟體類股料有發揮空間。另一方面，川普政策也包含放鬆金融監管、加強本土製造，嘉惠美股金融業、工業以及內需為主的原物料類股，且對企業及個人減稅、搭配降息，則有望提振內需消費族群，因此，循環性產業也將是一大熱點，投資人也可以考慮轉進。

債券方面，凱基銀行分析，根據歷史經驗，美國大選後政經不確定性下降，債市可望正向表現，投資級債、非投資級債選後6個月將有5%~8%漲幅，投資者可多留意。

展望2025年，凱基銀行認為美國消費增長動能有望延續，並成為支撐美國及全球經濟穩定成長關鍵。在各國貨幣及財政政策動向方面，雖然市場對川普新政恐令財政赤字增加與通膨回溫有所擔憂，但減稅有助於促進製造業回流美國、提升投資意願，使企業有誘因將海外獲利匯回美國，彌補部分稅收損失，或有利於經濟成長與企業獲利。此外，Fed去年12月如預期降息1碼（0.25個百分點），並強調未來在降息決議的態度將審慎以待，因此市場降息預期立即出現收斂，但尚存1至2碼的空間。在川普對內減稅、擴大投資，同時貨幣寬鬆循環延續下，將支持金融市場表現。