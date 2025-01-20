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黃仁勳「仁來瘋」刮向 AR 眼鏡 宏達電一度亮燈、達邁大漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳（右）。記者余承翰／攝影
輝達執行長黃仁勳（右）。記者余承翰／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳旋風來台，「仁來瘋」風潮吹向AR眼鏡，由市場看好有望成為輝達跨足AR眼鏡大贏家的宏達電（2498）領軍， 帶動相關個股的表現，20日一度亮燈漲停，衝達56.5元，盤中漲幅逾7%，達邁（3645）大漲逾7%， 澤米（6742）則是上漲逾4%。

輝達先前曾公開一項名為「無背光增強現實數位全息技術」的AR眼鏡專利，首度宣示將揮軍AR眼鏡市場；根據輝達專利內容顯示，AR眼鏡專利將可解決AR穿戴式裝置笨重的痛點，透過獨特的「數位干涉全息技術」及特定的光學設計，取代沉重的折疊光學模組，讓AR眼鏡更輕巧，沉浸感體驗更佳。

台廠中，宏達電深耕AR、VR領域， 且已跟輝達合作多年，市場預期，若是輝達進軍AR眼鏡，點名準合作夥伴宏達電可望成為大贏家，另外，台廠中相關的AR眼鏡概念股還包括大立光、揚明光、英濟、騰輝電子-KY、達邁、驊訊、澤米、宏齊、富采等。

黃仁勳來台行程緊湊，16日先到矽品潭子新廠參加揭牌活動；17日中午與台積電董事長魏哲家見面，傍晚則是出席緯創尾牙及輝達台灣分公司的尾牙；18日中午宴請供應鏈高層，現場科技大老雲集，台積電董事長魏哲家、鴻海集團董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠、和碩董事長童子賢、緯創董事長林憲銘、緯創總經理林建勳等人都出席，晚間則赴台積電創辦人張忠謀的家宴。

黃仁勳「仁來瘋」風潮也吹向AR眼鏡，宏達電領軍上漲，繼17日爆量上漲後，20日持續上漲，早盤以52.2元開高後走高，一度衝達漲停56.5元，盤中漲幅7.97%。

宏達電大漲之外，達邁也是上漲，以66.4元開出，一度拉升至71元，盤中漲幅逾7%；另外， 澤米以71.4元開出，一度拉升至75.4元， 盤中漲幅逾4%；驊訊盤中上漲逾3%；英濟、騰輝電子-KY、大立光也都是上漲。

AR 輝達

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