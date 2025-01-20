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AI續航台股盤中漲逾150點 高檔量縮整理

中央社／ 台北20日電
AI需求強勁。 （路透）
AI需求強勁。 （路透）

美股費城半導體指數勁揚2.84%，加上輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再掀AI旋風，台積電今天盤中漲15元，緯創強漲逾6%，帶動台股盤中上漲逾150點，至23300點附近高檔量縮整理。

至11時10分，加權指數達23286點，漲138點，成交值新台幣1623億元。

權值股台積電盤中漲15元至1135元；鴻海上揚4元至177.5元；聯發科達1455元，漲25元。

黃仁勳供應鏈緯創盤中達112元，上漲6.66%；緯穎上攻至2480元、漲逾2.6%；廣達上揚2.87%至268元。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，台積電上週法說會後多頭氣氛強勢，延續到今天，且AI概念股及相關設備股輪動，台股將在週三封關，川普（Donald Trump）即將就任美國總統，政策的不確定性待釐清，成交量恐更為萎縮。

黃文清指出，AI概念股是今天盤面主角，在輪動格局下，目前尚末過熱，仍需留意資金輪動情形。

AI 台積電

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