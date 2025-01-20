台積電2奈米邁入量產 這兩檔特化股大漲 台特化飆新高

台積電於法說會揭露2025年資本支出為380億美元至420億美元，其中高達七成用於先進製程。而台積電2奈米將如期於今年下半年進入量產，帶動相關特用化學股股價點火走強，剛轉上櫃的新應材（4749）20日盤中大漲逾9%，台特化強漲逾7%，再刷歷史新高。

台積電（2330）財務長黃仁昭表示，今年資本支出介於380億美元至420億美元，相當於年增27.5%至41%，其中70%用於先進製程技術。黃仁昭強調，台積電每年資本支出規劃都基於未來幾年的成長預測，為因應長期的結構性市場需求。

台積電2奈米將如期於今年下半年進入量產，量產曲線預期將與3奈米相似，N2P製程技術將應用在智慧手機和高速運算，預計2026下半年量產，A16同樣預計2026下半年進入量產。

特用化學股王新應材今跳空大漲，盤中漲幅超過9%，台特化也大漲逾7%，一度漲至265元，再創歷史新高，統計元月以來台特化已飆逾50%，漲勢驚人；達興材料（5234）盤中漲幅逾3%。

新應材產品為半導體先進製程光阻周邊的表面改質劑（Rinse），是攸關半導體黃光微影製程良率的關鍵材料。是目前國內唯一在半導體微影製程，從原料合成、純化到配方自主設計，且持續擴大量產規模的特化材料公司。

董事長詹文雄表示，新應材光阻週邊的表面改質劑 （Rinse）將隨著2奈米製程導入量產成長。新擴建的高雄廠二期現正裝機中，今年春節後即可試量產，同步展開客戶驗證期，預估2026年進入新產線的量產放大期。

台特化主要產品矽乙烷，為半導體先進製程關鍵材料，法人分析，隨半導體進入2奈米、甚至埃米時代，矽乙烷需求將在未來三年快速增長，而台特化自主研發矽烷專利製程技術具節能、環保優勢，零固廢、節電70%、節水74%，領先同業。

另外，台特化開發的新產品無水氟化氫（AHF），為先進半導體製程中非常重要的乾式蝕刻與清潔特氣原料，主應用晶圓沉積薄膜蝕刻與機台設備內矽類殘留晶體的清潔移除，可應用在更先進製程，已送樣客戶認證，可望今年第1季開始出貨。