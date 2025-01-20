疫後最大陸客踩線團春節後來台 這檔概念股最猛、漲逾30%

疫後首波大規模陸客踩線團預計春節後登台，台灣觀光業者對此表示樂觀，認為踩線團的到來不僅有助於重新建立兩岸旅遊合作的信任基礎，也可能帶動後續更多旅遊業務的洽談與拓展，為市場注入新動能。觀光股20日股價持續續噴出，其中，興櫃股的維格餅家（2733）漲勢最為凌厲，盤中一度來到20元，漲幅達三成。

隨著中國大陸文旅部近期宣布恢復福建、上海團客赴台旅遊，台灣觀光業界傳出上海的旅遊業者已著手籌備，計劃在春節後、2月間派出踩線團來台進行考察。如果此行程順利成行，這將成為疫情以來最大規模的陸客踩線團，為兩岸旅遊復甦帶來重要的指標意義。

維格餅家是台股首家登錄興櫃的鳳梨酥店，不僅承接過2012年總統就職典禮國宴伴手禮，還成為當時陸客來台旅遊的熱門伴手禮品牌。在大陸觀光客盛行的年代，其鳳梨酥幾乎是每位遊客的「必買清單」，風靡一時。2014年公司年營收13.35億元，每股純益8元。

不過，維格餅家近年營運表現低迷，去年營收3.7億元，年減7.26%，再寫新低，主要公司去年結束三家疫情期間成立的麵包店的運營，將資源重新聚焦在糕餅店，包括去年11月開出600坪的最大旗艦店，落腳在南投埔里，打造全新觀光地標，同時推出多款新口味糕餅，包括百香果鳳梨酥、阿薩姆紅茶鳳梨酥。近期包括香蕉酥、烏魚子蛋黃酥等產品亦頻頻獲獎。

維格餅家目前全台有13個據點，主要客群以東南亞客為主，占比達七成，另外日、韓等國際客也有近一成左右，其餘則是國旅客。公司表示，對陸客來台旅遊始終抱持熱烈歡迎的態度，過去在接待陸客方面擁有豐富經驗，且與旅行社及地接業者長期保持緊密合作，對於陸客團的需求和運作流程相當熟悉，已準備好迎接新的市場機會。