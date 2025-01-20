國泰金：51%民眾看好台股高點突破24000

國泰金控今日發布2025年1月國民經濟信心調查結果，本次特別作民眾對於2025上半年台股加權指數高低點預期的調查，結果顯示有51%的受訪者看好台股高點，今年會破24000，但是也有44%的民眾認為低點會破20000點。

國泰金指出，由於調查期間國際股市區間震盪，股市樂觀情緒及風險偏好也有短期反彈，主要和近期川普持續宣布內閣人選與上任後擬推出的新政策，政治不確定性令國際股市區間震盪有關，此外，民眾對於台股的樂觀指數和風險偏好指數也雙雙走高。

針對民眾對2025上半年台股高點預期，國泰金調查結果顯示，22.8%的民眾認為台股指數上半年高點將介於24,000~25,000區間，21.2%的民眾認為高點落在25,000~26,000區間，6.9%則預期高點會超過26,000。因此，合計有50.9%民眾認為2025上半年台股加權指數高點會落在24,000上方。

而民眾對2025上半年台股低點預期，調查結果也顯示，最多民眾預期2025上半年台股低點會落在21,000～22,000區間，占比22.8%，也有高達21.0%民眾預期低點會介於20,000~21,000區間。因此整體來看，合計有44.3%民眾預期2025下半年台股加權指數的低點可能跌破20,000。

此外，針對房市，此次調查的結果顯示，民眾的買賣房屋的意願走勢分歧，雖然買房意願小升，但是賣房意願則顯著走弱，顯示賣方愈來愈惜售。而民眾景氣展望樂觀指數走揚，消費意願包括大額消費與耐久財的消費意願都短期同步升溫。

而對經濟成長率跟通膨預期的調查，國泰金最新的調查結果顯示，52%民眾預期2025年經濟成長率低於3%，67%民眾預期通膨高於2%，和主計總處於2024年11月29日預估台灣2025年經濟成長率3.29%，通貨膨脹率1.93%相較，民眾對於2025年的經濟成長預估比較保守，對於通膨預期則相對較高，平均的預期值分別在2.85%和2.28%。