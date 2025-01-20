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台股封關期間要面對的不確定性還是很多！ 狄驤：過年後大好機會還非常多

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股封關前一周特別精彩，周一川普上任將宣布緊急狀態，並發布行政命令兌現多個競選承諾，像是驅逐移民等。

所以墨西哥邊境的城市也已經開始備戰，因為他們知道川普會來真的。

周五的日本央行利率決策會議也不容忽視，因為這次升息機率高達99%。

而市場最擔心的就是日圓套利交易，因為該交易在近期隨著日圓貶值又變得熱絡。

簡單複習一下，許多投資人認為 2024年 8月的股災，是由日圓套利交易平倉所造成，而再往上看，造成日圓套利交易平倉的主因是日圓快速升值。

不過，我認為日圓套利交易平倉只是造成股災的原因之一，當時的情況其實更加複雜。

像是去年 8月日央放鷹確實導致了日圓升值，但同一時期美經濟連續放緩，引發了衰退恐慌，造成美元大貶，該狀況不但會讓日圓升值，還會讓更多避險資金進入日圓，拉高升值幅度。

此外，日圓套利交易本身就是看貶日圓的操作，所以在該交易熱絡時，也意味著日圓整體空單勢必較多，在該狀況下碰到上述日圓利多後，就會引起更強的日圓軋空走勢，形成日圓上升螺旋，並進一步衝擊股市。

簡而言之，日圓升值就是日圓套利交易的最大風險，但股災不能和日圓套利交易平倉畫上等號，還是要看當下的狀況。

例如，現階段美通膨數據趨緩，再搭配日央釋放鷹派訊號，日圓開始由貶轉升，且隨著川普上任，美元也可能看到利多出盡，意味著短線上日圓升值幅度應該不小。

不過，美國經濟還沒到衰退的程度，目前也沒看到市場避險需求，所以我認為日圓升值幅度有限，就算有日圓套利交易平倉，也不至於引起股災。

當然，台股封關期間要面對的不確定性還是很多，除了有川普和日央升息的影響，還有 FOMC會議來襲，所以我還是打算保守應對。

畢竟，上次鮑爾記者會，鮑爾剛上台才咳嗽一下就讓市場大跌。

如果這次變成打噴嚏還得了，後果不敢想像。

值得注意的是，過年後的大好機會還非常多，也有許多族群可以安穩抱著過年。

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

川普 日本央行 通膨 避險 鮑爾

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