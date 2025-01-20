國泰1月調查：逾五成民眾看上半年台股高點落2萬4上方

前幾天在網路上看到有一些人在討論說，美債竟然是一場龐氏騙局。那就來好好聊聊美債或債券，到底是不是如他們所說的是一場龐氏騙局，還是其實他們只是在幫自己的套牢找一個藉口。

2025-01-20 10:13