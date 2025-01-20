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國泰1月調查：逾五成民眾看上半年台股高點落2萬4上方

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
國泰金控發布2025年1月國民經濟信心調查結果。中央社
國泰金控發布2025年1月國民經濟信心調查結果。中央社

國泰金控發布2025年1月國民經濟信心調查結果，發現美國新任總統川普持續宣布內閣人選與上任後擬推出的新政策，政治不確定性令國際股市區間震盪，民眾股市樂觀情緒及風險偏好短期反彈，50.9%民眾認為2025上半年台股加權指數高點會落在24,000(含)上方。44.3%民眾預期2025下半年台股加權指數的低點可能跌破20,000(含)。

民眾對2025上半年台股高點預期，本月的調查結果顯示，22.8%的民眾認為台股指數上半年高點將介於24,000(含)~25,000區間，21.2%的民眾認為高點落在25,000(含)~26,000區間，6.9%則預期高點會超過26,000(含)。

民眾對2025上半年台股低點預期，本月的調查結果顯示，最多民眾(22.8%)預期2025上半年台股低點會落在21,000(含)~22,000區間，也有高達21.0%民眾預期低點會介20,000(含)~21,000區間。

本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數上揚至16.5 (12月：14.3)，風險偏好指數走高至17.2 (12月：16.3) 。顯示國際股市區間震盪，股市樂觀情緒及風險偏好短期反彈。

調查結果發現，民眾景氣展望樂觀指數走揚，消費意願短期同步升溫。

主計總處於2024年11月29日預估台灣2025年經濟成長率3.29%，通貨膨脹率1.93%。相較於主計總處，民眾對於2025年的經濟成長預估比較保守，52%民眾預期2025年經濟成長率低於3%，67%民眾預期通膨高於2%。

台股指數

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