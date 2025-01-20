快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「有大生意上門」：財源滾滾來

月開銷6位數！精舍命案主嫌王薀生活奢靡 愛吃高檔餐廳、只穿免洗襪

13歲可領文化幣了 但如何引導國中生參與藝文才是問題

聽新聞
0:00 / 0:00

台股早盤漲逾百點 台積電開1,125元 市場關注川普上任

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股早盤漲逾百點。中央社
台股早盤漲逾百點。中央社

台股20日開盤指數為23,203.47點，上漲55.39點，台股早盤漲逾百點，高點至23,297點。台積電（2330）開盤價1,125元。

統一投顧表示，上周五美中兩國領袖川普和習近平通話，談美中貿易、俄烏戰爭，川普希望讓世界更和平安全，讓美股四大指數全部大漲，市場期待美國對中國的課關稅可能沒有那麼高，美中衝突減緩，中概股的金龍指數大漲3.4%，NVIDIA也大漲3.28%，費城半導體大漲2.84%，不過日本央行1月23日和24日將召開會議，日央升息的機率一度高達99%，市場也開始關注套利交易平倉的問題

上週五美股四大指數收盤：道瓊工業指數終場上漲334.70點，漲幅0.78%，收在43,487.83點。標準普爾500指數上漲59.32點，漲幅1.00%，收在5,996.66點。那斯達克指數上漲291.91點，漲幅1.51%，收在19,630.20點。費城半導體指數上漲146.77點，漲幅2.84%，收在5,309.738點。

統計三大法人上週五買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超132.11億元，投信賣超14.5億元，自營商賣超（合計）7.56億元，其中自營商（自行買賣）買超1.98億元，自營商（避險）賣超9.54億元。

日本央行 自營商

延伸閱讀

陸媒：美中可當夥伴 港媒：雙方先友後敵

經濟日報社論／新川普時代 台灣經濟的挑戰與對策

川普2.0時代 專家學者：台灣扮AI產業關鍵樞紐

川普起手式／喊兩大開放 去管制、推虛幣讓美國再度偉大

相關新聞

台股早盤漲逾百點 台積電開1,125元 市場關注川普上任

台股20日開盤指數為23,203.47點，上漲55.39點，台股早盤漲逾百點，高點至23,297點。台積電（2330）開...

台股封關在即 法人：與美股連動降低買盤縮手觀望

台股連漲2天之後，農曆年前只剩最後3個交易日，且川普（DonaldTrump）即將就任美國總統，法人認為，即便美股上漲，...

封關倒數…七大外資唱旺台積電 台股拚再衝一波

台積電法人說明會報喜，摩根士丹利證券（大摩）等七外資法人紛紛送出報告看多，加上台積電ADR仍有24%溢價、法人並指台積電...

金融股殖利率 法人按讚

法人除普遍看好科技股後市，也有不少法人看好金融股去年獲利大爆發，有利配發股息，將成為高現金股利殖利率股領頭羊。摩根士丹利...

蔡明彥專欄／抱股過年 優選高股息族群

龍年台股交易剩下本周最後三個交易日，現階段投資人最想問的，想必是「要不要抱股過年」？

一周盤前解析／AI概念、矽光子 可留意

台股上周五（17日）開盤在台積電（2330）法說後開高帶動下，一度上漲近200點，後又曾下跌約120點，最低來到22,9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。