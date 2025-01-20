台股早盤漲逾百點 台積電開1,125元 市場關注川普上任

台股20日開盤指數為23,203.47點，上漲55.39點，台股早盤漲逾百點，高點至23,297點。台積電（2330）開盤價1,125元。

統一投顧表示，上周五美中兩國領袖川普和習近平通話，談美中貿易、俄烏戰爭，川普希望讓世界更和平安全，讓美股四大指數全部大漲，市場期待美國對中國的課關稅可能沒有那麼高，美中衝突減緩，中概股的金龍指數大漲3.4%，NVIDIA也大漲3.28%，費城半導體大漲2.84%，不過日本央行1月23日和24日將召開會議，日央升息的機率一度高達99%，市場也開始關注套利交易平倉的問題

上週五美股四大指數收盤：道瓊工業指數終場上漲334.70點，漲幅0.78%，收在43,487.83點。標準普爾500指數上漲59.32點，漲幅1.00%，收在5,996.66點。那斯達克指數上漲291.91點，漲幅1.51%，收在19,630.20點。費城半導體指數上漲146.77點，漲幅2.84%，收在5,309.738點。

統計三大法人上週五買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超132.11億元，投信賣超14.5億元，自營商賣超（合計）7.56億元，其中自營商（自行買賣）買超1.98億元，自營商（避險）賣超9.54億元。