台股封關在即 法人：與美股連動降低買盤縮手觀望

台股連漲2天之後，農曆年前只剩最後3個交易日，且川普（DonaldTrump）即將就任美國總統，法人認為，即便美股上漲，但台股投資人年前觀望，加上對川普政策的疑慮，買盤可能縮手，與美股連動幅度也降低。

台積電16日法說會當天台股勁揚510.53點，17日再漲122.98點，台股兩天共上揚633.51點；在週末休市期間美股齊揚，又逢輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台再掀旋風，供應鏈廠商也成股市焦點。

美股在川普就任總統前的最後一個交易日各類股普遍收高，道瓊工業指數17日終場上漲334.70點，或0.78%，收在43487.83點；標準普爾500指數上漲59.32點，或1.00%，收在5996.66點；以科技股為主的那斯達克指數上漲291.91點，或1.51%，收在19630.20點；費城半導體指數上漲146.777點，或2.84%，收在5309.738點。

台股17日上下震盪逾300點，終場收在23148.08點，上漲122.98點，成交值新台幣3282.02億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，美股上漲，台股有機會跟著美股正向表現，但農曆年前僅剩3個交易日，加上川普就任美國總統後的政策不確定性，台股可能量縮，與美股連動幅度也降低。

蔡明翰認為，在農曆年前最後幾個交易日，投資人可能跟著美股波動順勢加減持股，但應不至於大幅調整；不過，從長線角度來看，台股基本面正向，且市場對川普政策可能帶來通膨壓力、企業獲利衰退疑慮已過度反應。