金融股殖利率 法人按讚

法人除普遍看好科技股後市，也有不少法人看好金融股去年獲利大爆發，有利配發股息，將成為高現金股利殖利率股領頭羊。摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，台灣金融產業2024年獲利大幅增長，主要來自資本利得與強勁的手續費收入。

列入大摩觀察名單的11家主要金控去年的初估獲利達5,529億元，年成長71%，主要推動力來自於壽險為主的金控獲利大幅成長145%。證券型金控去年獲利成長35%，銀行型金控則成長19%。

大摩指出，第4季新台幣兌美元單季升值3.57%，代表保險公司可望有40%的匯兌收益。不過，由於去年第4季韓元兌新台幣大幅貶值，造成替代避險部位較高的國泰人壽及台灣人壽在10月及12月出現匯兌損失。

另外，美國AAA及BBB投資等級債殖利率在第4季分別上揚78、66個基本點（1個基本點是0.01個百分點），也造成保險公司所持有債券依市值計價（mtm）虧損。國泰人壽的敏感度最高，債券殖利率每漲跌1個基本點，對帳面價值的影響為12億元，遠高於富邦人壽的6億元、台灣人壽的3億元。

不過，台股在去年第4季上漲4.3%，可抵消債券mtm帶來的衝擊。大摩指出，富邦人壽對台股的敏感度最高，台股每波動1元，對富邦人壽的衝擊為90億元，高於國泰人壽的80億元、台灣人壽的25億元。

以現金股利殖利率的角度來看，大摩看好國泰金（2882）、元大金及中信金，現金股利殖利率可達4.4~5%，優於同業。