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封關倒數…七大外資唱旺台積電 台股拚再衝一波

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

台積電（2330）法人說明會報喜，摩根士丹利證券（大摩）等七外資法人紛紛送出報告看多，加上台積電ADR仍有24%溢價、法人並指台積電法說會已為美國科技股財報旺季開啟明燈，有利台股金龍年封關前再衝一波。

龍頭股台積電飛龍在天，帶領台股在龍年來大漲逾5,000點再創歷史新高，不少概念股跟著鯉躍龍門。離龍年封關只剩三個交易日，預期台積電喜訊連連可望持續發威，加上美債殖利率自波段高點拉回、台股技術面弱中透強，消息面、籌碼面、技術面均有利台股金龍年封關行情。

台積電從2024年2月5日兔年封關日收盤價646元起飛，到上周五（17日）收在1,120元，不含配息便已大漲73.3%，氣勢如龍，激勵加權指數同期間從18,096點大漲小回一路衝到上周五收盤23,148點，累計漲幅達27.9%、漲點逾5,052點，已優於兔年的21.1%、漲點3,163點。

台股本周觀察重點
台股本周觀察重點

台積電法說之後，已有大摩、花旗、滙豐、瑞穗等四家外資法人重申目標價，美銀、野村、高盛等三家外資法人調高目標價，主要都是看多台積電將受惠於人工智慧（AI）需求居高不下。目前外資法人目標價以花旗上看1,540元最高。台積電進可攻、退可守，成為法人抱股過年首選。

台股近期多空交錯，法人預期封關前仍有望震盪向上。在利多方面，台積電法說及黃仁勳來台提振科技股樂觀情緒，美國企業財報展望佳，加上通貨膨脹壓力減弱有利Fed持續降息，激勵美股四大指數上周五全面收紅，其中以費城半導體指數漲2.8%最強。

未來一周將有40家S&P 500企業公布財報，包含網飛（Netflix）、德州儀器等。Factset統計，2025年S&P 500指數企業獲利預計將成長14.8%，高於2024年的9.5%。其中，科技股預計成長23.2%，仍是表現最強勁類股。

在變數方面，台積電ADR上周五漲多拉回，下跌1.5%，川普將於20日就職，且美股因馬丁路德金恩紀念日而休市，接下來，台灣因農曆春節休市11天，為歷來第二長，將使今日台股出現觀望氣氛。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清看法，蛇年台股仍有高點可期，AI仍將是投資主軸，電子獲利高於傳產。

台積電 台股

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