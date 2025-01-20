一周盤前解析／AI概念、矽光子 可留意

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（17日）開盤在台積電（2330）法說後開高帶動下，一度上漲近200點，後又曾下跌約120點，最低來到22,905點附近，終場收漲122點，收在23,148點，日K留長下影線。法人表示，短線不確定因素較多，但可留意台積電供應鏈、AI概念、矽光子等族群。

第一金投顧協理黃奕銓指出，美國消費電子展（CES）結束後，輝達進入修正，短線機器人、無人機等概念股震盪，不輕易接刀；中小型股方面，波段跌深，目前低位階股已開始反彈；權值股方面，仍以台積電為主，鴻海與廣達則2月以後營收將明顯好轉，AI組裝相關有機會開始整理反攻，包含鴻海、廣達、勤誠等皆可以布局，此外，可留意輝達高階款RTX 5090，以及5080、5070等顯卡供應鏈。

台新投顧協理范婉瑜表示，台股量能未明顯放大，主要仍反應川普將就任及台股封關在即，封關期間還將遇到FOMC會議及美股科技財報，雖台積電法說優於市場預期，然不確定因素猶在，預料短線指數維持在箱型區間震盪。操作方面，短線不確定因素較多，適度調節部位待年後布局，矽光子族群續強，可留意。

統一投顧協理陳晏平認為，聯準會成員表示，通膨接近聯準會目標，鴿派發言令美債殖利率下滑，有利風險性資產。台股加速築底後，短線已見止跌訊號，從歷史數據觀察，近十年封關前後五日上漲機率高，行情謹慎不看淡，另外，台積電法說會報喜，輝達黃仁勳抵台拜訪供應鏈，以上正面訊息皆有利相關族群多方輪動。

台積電 台股 輝達

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