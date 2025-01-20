蔡明彥專欄／抱股過年 優選高股息族群

經濟日報／ 蔡明彥
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

龍年台股交易剩下本周最後三個交易日，現階段投資人最想問的，想必是「要不要抱股過年」？

美國總統川普正式上任的第一天，他會用行政命令推出哪些措施？例如 : 天天掛在嘴邊的關稅怎麼課？會不會推翻拜登臨去秋波密集出台的半導體管制措施？也都是市場關注的重心。但不管川普的政策為何，我們認為投資人本周應該勇於逢低承接抱股過年，為什麼呢？

首先，從統計數據來看，2010年至2024年間，台股新春開紅盤上漲的機率高達87%；其次，從1987年到2024年為止的台股每月漲跌機率及上漲幅度來看，2月的上漲機率在七成以上，僅次於12月的年終作帳行情，但平均漲幅是各月中最高的。直覺來看，元月效應應是主因，因為台灣的農曆過年往往出現在1月下旬到2月間。

2024年台灣上市櫃公司獲利創歷史新高，公司老闆荷包滿滿，分紅應該不會吝嗇。因此，預期年後員工拿豐厚紅包錢來進軍股市的機會很大；加上農曆年後上市櫃公司年報將陸續出爐，董事會會接著宣告股利；如果想建新廠而有籌資需求的公司，更會趕著召開股東會。因此，預期具高股息條件的個股，年後將有機會點燃高股息行情。

其次，要不要抱股過年？投資人最擔心的都是怕台股春節期間國際股市，尤其是美股震盪的風險。我們認為，以台積電上周法說內容來看，引領台股多頭的AI科技股基本面尚未見烏雲。

此外，美股從12月起，川普交易就出現獲利了結與避險賣壓，目前以CNN的貪婪與恐慌指數來看，S&P指數已處在接近極端恐慌的邊緣，多數川普登台的利空應已逐漸消化；加上技術指標也位在低檔，因此，台股春節期間國際股市大幅下殺的風險應該不大，這是我們建議投資人勇於抱股過年的另一個主因。

至於要抱什麼股過年呢？如果考量川普新政的不確定性，以及台股很多個股近期出現跌破年線、線型翻空的劣勢，我們會建議投資人還是從高殖利率、存股的方向切入，找具相對高股息，如銀行為主的金控、租賃、或沒有自有品牌、以代工為主的公司、以及受惠台積電資本支出成長的設備股，買進風險較小。

原物料股部分，近期因為拜登臨去秋波，宣布對俄國兩大石油公司加強制裁，1月6日已傳出大陸港口不敢再讓俄羅斯運油的所謂幽靈船隻靠岸。因此，中、印兩國看來都需要在俄國便宜油源之外，回歸傳統產油國採購，帶動近期油價走高。

但以OPEC目前閒置產能每天還是高達400萬桶以上，加上美國利率還在高檔，川普希望頁岩油業者積極擴產的條件並不佳（因為頁岩油公司多是靠融資來擴產），因此，建議投資人對塑化股暫以跌深反彈、技術面操作來因應。

中東戰事在川普上任前，以、巴已先達成三階段的停戰協議，紅海航道有機會逐漸重啟，因此，航運類股的獲利爆發力恐有下修風險，目前殖利率雖高，建議待股價走穩後再進場。

川普上任後若能錦上添花，讓俄、烏也停戰，則烏克蘭重建商機題材有機會出現，在土耳其有設廠的包括台泥、允強，以及重電公司可留意。

（作者是群益投顧董事長）

台股 川普

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