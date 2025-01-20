就市論勢／IC設計、散熱 受矚目

盤勢分析

2025年初以來，台股指數波動如同雲霄飛車般劇烈，漲跌幅度明顯加大，主要受海外因素影響，特別是美國長天期公債殖利率上升對費半指數造成壓力，進而影響台股表現。

整體看來，台積電及其他與全球頂尖IC設計公司合作的供應鏈夥伴，近期股價表現相對穩定，反觀成熟製程相關IC設計公司，以及傳統紡織、鋼鐵和水泥等產業表現相對低迷。

投資建議

台積電（2330）在先進製程技術、CoWoS封裝及矽光子晶片領域展現卓越實力。當IC設計公司需要高階AI晶片時，幾乎都必須依賴台積電的設計生產能力。

本屆美國消費性電子展（CES）重點展示AI應用與商業用機器人。台廠在AI應用尤其AI PC方面，擁有技術與組裝相對優勢。AI PC涉及IC設計、散熱模組及WiFi等硬體技術，預料從2025年第2季開始推出新款AI PC機型，相關供應鏈有望迎來大量新訂單。

傳統產業方面，汽車零組件產業有望受惠，因為美系保險公司提高售後市場配件採用率，將推動相關企業的訂單增長。金控產業預期2024年獲利創新高，前段班金控可能提高配息比率，進一步吸引被動型資金進駐。