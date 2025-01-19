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高盛看多晶片股後市 設備、測試、材料廠沾光

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

高盛證券除看多晶片股的後市表現外，也預期將嘉惠半導體製程設備供應商，包括設備廠、測試廠、材料廠等台系半導體設備概念股，後市可期。

高盛看好晶圓製造設備、測試與材料供應商，如美商應用材料（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）、科磊（KLA）、泰瑞（Teradyne）和美商英特格（Entegris）；對應受惠的台系供應鏈，則包括：日月光投控（3711）、辛耘（3583）、家登（3680）、帆宣（6196）、均豪（5443）、京鼎（3413），對相關公司而言，皆是利多消息。

台積電2025年的資本支出預期為380至420億美元。台積電AI相關營收在2024年增長約三倍後，預計2025年將再度翻倍，並在2029年前以中位數40%的年複合增長率增長，後市可期。

針對設備概念股後市展望，高盛指出，台積電計劃將約70%的資本支出投入先進製程技術（如7奈米及以下），10%至20%用於特殊節點，另外10%至20%則將用於先進封裝、測試等其他項目。

另外，由於台積電對未來展望樂觀，以及優於預期的資本支出，預計2025年半導體前端製造設備（WFE）支出將有助於整體製造的改善。

不過，半導體材料方面，高盛提醒，整體半導體行業的晶圓環境仍具挑戰，許多NAND供應商具減產現象，主因汽車和工業等領域的庫存過剩，落後節點的生產仍然低迷。

半導體 台積電 高盛

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