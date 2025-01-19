AI基礎設施三強 高盛按讚…日月光、聯發科等迎新一波行情

台積電（2330）法說會報喜，高盛證券發布最新報告，除看好台積電的後市展望外，AI晶片需求與半導體製程設備供應鏈也將成為大贏家。法人解讀，台系供應鏈包括日月光投控（3711）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等，將有望迎來新一波行情。

針對台積電釋出後市展望，高盛分析，整體半導體產業方面，在宏觀經濟不利因素下，「晶圓製造2.0」（Foundry 2.0）在2024年營收僅年增長6%，不過台積電預估2025年則將年增約10%，今年有望出現修復性增長，帶動行業回歸正常化的發展軌道。

在台積電業績樂觀預期下，高盛也看好專注於AI基礎設施相關的公司，如輝達（NVIDIA）、博通（Broadcom）、邁威爾（Marvell）等，引動市場對於相關台系概念股的正向期待。

高盛看輝達、邁威爾、博通後市

事實上，台系輝達、博通、邁威爾等相關供應鏈有：台積電、日月光投控、聯發科、京元電、世芯-KY、鴻海、廣達、緯創、緯穎、智邦、訊芯-KY、華碩、和碩、宏碁、華星光、英業達等。

高盛科技產業分析師呂昆霖分析，儘管NVIDIA因其Blackwell架構帶來短期不確定性，但長期而言，趨勢增長仍能支持對於相關AI運算、網絡及記憶體等領域，長線仍抱持樂觀看法。

台積電展望2025年，高性能計算（HPC）再次成為主要動力，AI收入也將翻倍成長；台積電更預期2024至2029年營收年均複合成長率（CAGR）目標為20%，其中AI相關營收CAGR預計達40%。

廣達方面，高盛近期也出具最新個股報告，維持「買進」評級，目標價419元。

大中華科技產業研究部門主管張博凱分析，廣達去年12月營收主要受AI伺服器產品過渡影響，預計農曆新年後將迎來增長。

另外，聯發科、華碩、鴻海也同樣獲得「買進」評級，最新目標價依序為1,490元、825元、263元。整體上，展望2025年，高盛對於相關個股後市增長持樂觀態度，主因受益於AI伺服器及PC產品組合升級等，前景可期。