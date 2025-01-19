台股龍年22日封關 拚三紀錄

台股龍年交易即將於本周三（22日）正式封關。龍年台股由於受惠AI需求大爆發，在台積電（2330）等AI上下游供應鏈的全面揚升下，帶動指數強勢上漲。總計龍年來至上周五（17日），共大漲5,052點，漲幅達28%，預期將寫三大紀錄。

統計台股龍年以來，加權股價指數已大漲5,052點，雖然還有三個交易日才封關，但已篤定寫下三大亮點紀錄，分別為：歷來農曆年最大漲點、封關點數收最高、封關市值攀最高。

事實上，台股近三個月來，雖以月線為中心上下震盪，但上周五收盤點位23,148點，已站上所有均線，神龍擺尾行情正在啟動，因此22日收盤點位，幾乎已可確定將創下台股史上農曆年封關點位最高紀錄。

而截至上周五為止，集中市場市值已達74.5兆元，櫃買市場市值6.4兆元，合計達81兆元，不論集中市場、櫃買市場、雙市合計，也幾乎篤定均將攀上台股史上農曆年封關市值最高。

兔年台股於2024年2月5日以18,096點封關。進入龍年後，隨著AI需求大爆發，引領市場買盤不斷競逐AI股，帶動以台積電為首的AI族群群起大漲，包括晶圓代工、封測、下游硬體、周邊零組件等，紛紛表現亮眼。

而台積電股價也於2024年7月4日正式站上千元大關，激勵台股於7月11日寫下24,416點歷史新高紀錄。雖然此後台股呈現大區間整理格局，不過隨蛇年即將到來，市場專家及各內外法人普遍預期台股將有機會再次改寫歷史新猷。