台積電法說解析 高盛力推輝達、邁威爾、博通三大概念股

台積電（2330）法說會後傳遞重磅利多。其中，高盛證券發布最新報告，分析後市展望積極，AI晶片需求與半導體製程設備供應鏈也將成為大贏家，台系供應鏈也有望迎來新一波行情。

針對台積電釋出後市展望，高盛分析，整體半導體產業方面，因宏觀經濟不利因素下，「晶圓製造2.0」（Foundry 2.0）在2024年營收僅年增長6%，不過台積電預估2025年則將年增約10%，因此今年有望出現修復性增長，帶動行業回歸正常化的發展軌道。

在台積電業績樂觀下，對於專注於AI基礎設施相關的公司，如輝達（NVIDIA）、博通（Broadcom）、邁威爾（Marvell）等也一致看好，引動市場對於相關台系概念股的正向期待。

事實上，台系輝達、博通、邁威爾相關供應鏈有：台積電、日月光投控、聯發科、京元電、世芯-KY、鴻海、廣達、技嘉、緯創、緯穎、智邦、訊芯-KY、華碩、微星、和碩、矽品、宏碁、立積、眾達-KY、茂達、華星光、英業達等。

廣達方面，高盛近期也出具最新個股報告，維持「買進」評級，目標價419元。大中華科技產業研究部門主管張博凱分析，廣達去年12月營收主要受AI伺服器產品過渡影響，預計農曆新年後將迎來增長。

另外，廣達、聯發科、華碩、鴻海也同樣獲得「買進」評級，最新目標價依序為1,490元、825元、263元。整體上，展望2025年，對於後市增長持樂觀態度，主因受益於AI伺服器及PC產品組合升級等，前景可期。