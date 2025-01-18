快訊

當童工睡教室課桌還被迫賣淫養癌母 法官判免扶養吸血媽媽

時代變了！日本居酒屋2原因淪老人場所 年輕人改去這些地方

台積電法說解析 高盛力推輝達、邁威爾、博通三大概念股

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台積電（2330）法說會後傳遞重磅利多。其中，高盛證券發布最新報告，分析後市展望積極，AI晶片需求與半導體製程設備供應鏈也將成為大贏家，台系供應鏈也有望迎來新一波行情。

針對台積電釋出後市展望，高盛分析，整體半導體產業方面，因宏觀經濟不利因素下，「晶圓製造2.0」（Foundry 2.0）在2024年營收僅年增長6%，不過台積電預估2025年則將年增約10%，因此今年有望出現修復性增長，帶動行業回歸正常化的發展軌道。

在台積電業績樂觀下，對於專注於AI基礎設施相關的公司，如輝達（NVIDIA）、博通（Broadcom）、邁威爾（Marvell）等也一致看好，引動市場對於相關台系概念股的正向期待。

事實上，台系輝達、博通、邁威爾相關供應鏈有：台積電、日月光投控、聯發科、京元電、世芯-KY、鴻海、廣達、技嘉、緯創、緯穎、智邦、訊芯-KY、華碩、微星、和碩、矽品、宏碁、立積、眾達-KY、茂達、華星光、英業達等。

廣達方面，高盛近期也出具最新個股報告，維持「買進」評級，目標價419元。大中華科技產業研究部門主管張博凱分析，廣達去年12月營收主要受AI伺服器產品過渡影響，預計農曆新年後將迎來增長。

另外，廣達、聯發科、華碩、鴻海也同樣獲得「買進」評級，最新目標價依序為1,490元、825元、263元。整體上，展望2025年，對於後市增長持樂觀態度，主因受益於AI伺服器及PC產品組合升級等，前景可期。

台積電 廣達

延伸閱讀

黃仁勳與張忠謀共進晚餐 張淑芬親自下廚！雙方還有傳統慣例

高盛「完整解析」台積電法說重磅利多 喊買「6大美系科技股」

黃仁勳宴請科技大老齊喊「TEAM TAIWAN！」魏哲家熱愛這道菜

美股財報周登場 企業獲利有望成反彈關鍵

相關新聞

高盛「完整解析」台積電法說重磅利多 喊買「6大美系科技股」

台積電（2330）法說會後傳遞重磅利多，外資圈也全面聚焦。其中，高盛證券火速發布最新報告，深入剖析台積電法說會中的相關「...

高盛解析台積電資本支出 半導體設備概念股後市看俏

台積電（2330）法說會報喜，各家外資券商也紛紛出具最新報告。高盛證券指出，後市有利半導體製程設備供應商，包括設備廠、測...

台股2025選股關注基本面 法人：獲利具成長力公司值得期待

安聯投信台股團隊展望後市，台股2025年評價面再往上推升不易，股價將由獲利成長帶動，因此，選股要更關注基本面獲利，預估2...

台積目標價看漲 花旗喊1,540…美銀、野村、高盛也調升

台積電法說會後，七大外資券商出具最新報告全都按讚，其中，花旗目標價1,540元暫居外資圈最高；美銀、野村、高盛則調升台積...

台積利多 台股拚風光封關…法人：留意長假前資金變化

龍年僅剩最後三個交易日，台股昨（17）日在台積電法說報喜利多激勵下，指數震盪盤堅，終場漲122點收23,148點，收復所...

AI教主旋風 短線助攻科技股

ＡＩ教主黃仁勳近年頻頻來台，法人指出，儘管ＡＩ教主來台餐敘已非特例，但ＡＩ教主與台灣科技大廠的互動引起市場關注，是否從中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。