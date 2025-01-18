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高盛「完整解析」台積電法說重磅利多 喊買「6大美系科技股」

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台積電（2330）法說會後傳遞重磅利多，外資圈也全面聚焦。路透
台積電（2330）法說會後傳遞重磅利多，外資圈也全面聚焦。路透

台積電（2330）法說會後傳遞重磅利多，外資圈也全面聚焦。其中，高盛證券火速發布最新報告，深入剖析台積電法說會中的相關「啟示」，指出後市展望積極，AI晶片需求與半導體製程設備供應鏈也將成為大贏家，不僅台系供應鏈，六大美系相關概念股也有望迎來新一波行情。

針對台積電釋出後市展望，高盛分析，整體半導體產業方面，因宏觀經濟不利因素下，「晶圓製造2.0」（Foundry 2.0）在2024年營收僅年增長6%，不過台積電預估2025年則將年增約10%，因此今年有望出現修復性增長，帶動行業回歸正常化的發展軌道。

因此，在台積電業績樂觀下，對於專注於AI基礎設施相關的公司，如輝達（NVIDIA）、博通（Broadcom）、邁威爾（Marvell）和默升科技（Credo Technology）等。

以及晶圓製造設備、測試與材料供應商，如美商應用材料公司（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）、科磊（KLA）、泰瑞（Teradyne）和美商英特格（Entegris）等公司而言，皆是利多消息。

其中，高盛給予NVIDIA、Broadcom、Marvell、Arm、Credo Technology、Micron Technology等六大美國科技公司，皆給予「買進」評級，因此在台積電持續增長，以及對業務長期發展的樂觀情境下，將進一步強化相關公司前景。

高盛科技產業分析師呂昆霖分析，台積電預估2025年第1季營收也將優於預期。展望2025年，高性能計算（HPC）再次成為主要動力，AI收入也將翻倍成長；台積電更預期2024至2029年營收年均複合成長率（CAGR）目標為20%，其中AI相關營收CAGR預計達40%。

儘管NVIDIA因其Blackwell架構帶來短期不確定性，但長期而言，在趨勢增長的信心下，能夠支持對於相關AI運算、網絡及記憶體等領域，長線仍抱持樂觀看法。

事實上，台積電HPC相關營收在2024年第4季季增19%。具體而言，台積電AI相關營收在2024年增長約三倍後，預計2025年將再度翻倍，並在2029年前以中位數40%的年複合增長率增長，後市可期。

台積電 營收

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