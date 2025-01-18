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AI教主旋風 短線助攻科技股

聯合報／ 記者廖賢龍／台北報導

ＡＩ教主黃仁勳近年頻頻來台，法人指出，儘管ＡＩ教主來台餐敘已非特例，但ＡＩ教主與台灣科技大廠的互動引起市場關注，是否從中透露出合作機會，令投資人相當期待，對相關個股的短期投資人氣、資金流都有正面幫助。

野村投信投資策略部副總但漢遠指出，回顧前一次ＡＩ教主參加輝達台灣分公司尾牙，台股出現短線行情，以加權指數為例，前次輝達台灣分公司尾牙的後一周與後一個月分別上漲百分之○點○八與百分之五點六七；若以電子類股指數來看，這段期間分別上漲百分之○點○六與百分之七點四八，主要受惠資金簇擁科技相關題材。

若進一步聚焦創新科技相關族群，以「台灣創新科技五十指數」為例，前次輝達台灣尾牙後一周與一個月分別上漲百分之○點四六與百分之八點一○，表現更勝過大盤與一般電子股。

整體來說，ＡＩ與相關科技投資機會進入百花齊放時期，除了上游半導體產業之外，商機亮點也擴散至中下游硬體與其他周邊供應鏈廠商；而且科技股性活潑，若遇到市場矚目題材發表或事件消息時，往往有望迎來一波短線漲勢。

然而，科技股投資機會不只有ＡＩ科技，更包含五Ｇ、電動車、物連網（IoT）技術、甚至機器人與低軌衛星等，身為全球重要供應鏈，台灣科技廠商同樣雨露均霑，加上目前主要科技大廠財報能見度可望延續至明、後年，有實質營收、獲利等基本面撐腰，有助股價再攻高，尤其是創新科技投資標的，二○二五年行情同樣值得期待。

野村台灣創新科技五十ＥＴＦ經理人林怡君進一步分析指出，雖然近期ＡＩ（人工智慧）族群出現雜音，但長期而言，隨著生成式ＡＩ和實體機器人應用ＡＩ系統迅猛發展，未來幾年內將出現更多創新應用，這些技術突破將為市場帶來新成長點，由ＡＩ帶領的股市熱潮有望持續延燒，投資人不妨透過定期定額分批進場布局創新科技，參與ＡＩ長線成長大趨勢。

尾牙 輝達

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