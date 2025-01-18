台積目標價看漲 花旗喊1,540…美銀、野村、高盛也調升

台積電（2330）法說會後，七大外資券商出具最新報告全都按讚，其中，花旗目標價1,540元暫居外資圈最高；美銀、野村、高盛則調升台積電目標價，一致看好台積電的後市前景。

美銀、野村、高盛等三家外資都維持「買進」評等，並調升目標價，美銀由1,400元升至1,450元，野村由1,400元升至1,440元，高盛由1,355升至1,400元。

外資對台積電最新目標價

另外，大摩維持「優於大盤」評等；花旗、滙豐、瑞穗都維持「買進」評等。目標價方面，花旗1,540元、滙豐1,500元、大摩1,388元、瑞穗1,360元。

花旗半導體產業分析師陳佳儀指出，台積電2024年第4季營收樂觀，由於雲端AI和邊緣AI長期增長前景看好，台積電更新未來五年的銷售年複合增長率（CAGR）為20%，因此持續將台積電列為花旗首選。

台積電預計未來五年內AI業務年均複合成長率（CAGR）達40%左右。陳佳儀分析，預計台積電2025年AI營收貢獻再次翻倍，將達到約25%，並在二至三年內超過30%。

野村半導體產業分析師鄭明宗指出，隨著GB200達到交付高峰後，台積電的增長可能在2026年放緩，但在2027至2028年恢復增長，主要仍由AI半導體的需求支撐。