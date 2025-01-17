興櫃一周回顧／擷發科漲逾40% 稱冠

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，351檔興櫃個股跌多漲少，平均本周跌幅0.5%，本周表現最強由IC設計服務公司擷發科（7796）奪下，單周大漲超過四成，蟬聯興櫃周漲幅王。

根據櫃買中心昨（17）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額159.93億元、成交1.97億股、成交14.02萬筆，三項數據僅有成交金額高於前一周，漲幅超過一成檔數再由前一周的14檔降至十檔。

本周漲幅前十強在10.6%至41.5%間，以產業分布觀察，本周領漲股呈現分散，電子股一共三檔入列、生技醫療兩檔、其他產業兩檔，至於數位雲端、化學工業及電機機械則各一。