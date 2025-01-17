ETN趨勢導航／統一微波高息20N 勁揚

台股本周受制美國總經數據、台積電法說、丙種結帳賣壓等多空因素交錯，回測半年線後轉折向上，短中期均線及23,000點失而復得，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，統一微波高息20N單周上漲2.02%，登上冠軍寶座。

美國非農就業人數、核心消費者物價指數（CPI）等數據好壞參半，10年期美債殖利率漲高後回落，備受壓抑的美大型科技股鬆一口氣，台股在台積電法說行情帶動下，啟動跌深反彈，統計集中市場單周漲136點或0.59%，連二漲，櫃買市場周線跌2.09點或0.83%，連三跌。

追蹤台股標的為主的25檔ETN中，本周有六檔績效表現優於兩市大盤，八檔繳出正報酬，以統一微波高息20N漲幅2.21%居冠，排名二、三分別為元大金融高股息N、富邦行動通訊N，單周漲幅各為1.43%、1.19%。