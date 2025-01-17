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就市論勢／半導體、AI、光通訊 有戲

經濟日報／ 廖炳焜（PGIM保德信高成長基金經理人）

盤面分析

晶圓龍頭大廠法說報喜，昨（17）日台股上漲122點，漲幅0.5%，指數收在23,148點，本周加權指數周線收紅，全周上漲136點、漲幅0.59%，單周日均量3,423億元。

下周不論國內外皆有重要事件。首先，是川普將就任美國總統，其移民政策、關稅等動向，將影響市場情緒，預期關稅可能被川普用作談判籌碼。

其次，下周三台股龍年封關，投資人面臨是否抱股過年的抉擇。由於今年春節期間恰逢川普就任、美國財報周、FOMC會議等，可能使市場偏向降低操作部位。

不過，盤點今年CES展AI主題貫穿全場，除替台股投資指路，也讓市場看到更多AI的落地運用，輝達執行長黃仁勳親自點名人形機器人、汽車、無人機等三類產品，有機會率先大幅量產的AI終端應用，並預期汽車產業20年後都將具備自動駕駛功能，創造數兆美元產值，有助維持台股相關供應鏈營收與獲利成長表現。

投資建議

今年是否抱股過年，將成下周重要話題。統計近20年春節期間S&P 500指數表現，美股上漲機率達65%，平均漲幅0.4%，有利台股蛇年開紅盤，且若將時間拉近至近四年，台股休市期間S&P 500指數全數上漲，台股也自2021年至2024年順利開紅盤，AI趨勢方興未艾，有助蛇年紅盤行情。

雖然蛇年台股受到國內外因素影響，震盪走勢可能加劇，然企業獲利成長趨勢持續，且科技業獲利年增幅獲得上修，建議投資人不妨聚焦半導體製造、製程、封裝、耗材及化材、AI相關、光通訊、IC設計等，另外如光電、自動化設備金融、高殖利率股等也可納入。

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