一周熱門零股／元大高股息、鴻海 紅火

美元、美債一度震盪走高，加上美中科技戰火再起、農曆封關在即等雜音，台股近日上沖下洗，不過指數於23,000點大關以下時，也吸引許多零股投資人進場撿便宜，元大高股息、波段股價跌深的鴻海（2317）成為本周零股市場熱門焦點。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大高股息、鴻海、國泰永續高股息、群益台灣精選高息、富邦台50、台積電、元大台灣50、廣達、大華優利高填息30、元大台灣高息低波，十檔標的交易量從1,555萬至239萬股，較上周增溫。

本周零股熱門的鴻海，主因股價自221元高點回檔以來，本周多次回測下檔170元關卡有撐，吸引低接買盤青睞；另外，聯準會官員表示，最新公布通膨數據非常好，通膨放緩趨勢有望繼續，將會比想像更快回到2%水準，並表示不認為關稅會對通膨產生重大影響，有理由認為今年上半年可能會降息，再次吸引市場對高股息等ETF的注意，本周包括元大高股息、國泰永續高股息、群益台灣精選高息等三檔ETF的交易量都突破千萬股大關。

分析台股本周一開始，先在拜登政府提出的「AI晶片出口配額」提案中，行情大幅拉回，美債殖利率一度衝高至4.8%，科技股震盪加劇，指數一度失守23.000點關卡，但CPI等經濟數據低於預期，消除市場部分對未來利率不降反升的疑慮，加上台積電法說會內容優於預期、買盤提前進場，連帶左右零股投資人進出風向。