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台積利多 台股拚風光封關…法人：留意長假前資金變化

經濟日報／ 記者何佩儒陳美君／台北報導
龍年僅剩最後三個交易日。聯合報系資料照
龍年僅剩最後三個交易日。聯合報系資料照

龍年僅剩最後三個交易日，台股昨（17）日在台積電法說報喜利多激勵下，指數震盪盤堅，終場漲122點收23,148點，收復所有均線，成交量萎縮至3,282億元；累計本周指數上漲136點、漲幅0.5%。加權指數連兩日上漲，下周三台股龍年封關，啟動「神龍擺尾」行情。

加權指數昨日上漲，但個股跌多漲少。族群中以觀光餐旅、塑膠、特用化學、伺服器相關族群表現強勢；千金股同樣跌多漲少，除台積電（2330）、緯穎、旭隼、嘉澤收紅，川湖持平，其餘均下跌，檔數仍為16檔不變。

台股17日觀盤重點與後市展望
台股17日觀盤重點與後市展望

國內匯市昨日平靜無波，終場升值0.2分、收在32.926元，逾一周新高；匯銀主管說，距24日農曆匯市封關僅剩下最後一周，市場猶如提前過年、交易清淡，總成交量僅10.91億美元。

央行統計顯示，美元指數盤整升值0.08%，日圓匯率強彈0.37%為「最強亞幣」，人民幣匯率升值0.05%，新台幣匯率微升0.01%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元匯率則是逆勢下挫0.19%、走勢最疲弱。

至於台股盤面結構上，電子股占比超過七成，接近午盤時，輝達執行長黃仁勳受訪，強調市場對Grace和Blackwell晶片需求非常強勁，並點名感謝台積電、鴻海、廣達、緯創、緯穎、技嘉、矽品等台廠協助，推升相關個股出現買盤，尾盤股價反彈。

大陸文旅部宣布近期將恢復福建、上海居民赴台團隊旅遊，總統賴清德日前也公開喊話希望兩岸旅遊小兩會協商，加上春節旅遊題材，山富、五福、鳳凰等指標股強勢漲停，推升航空股長榮航、華航、星宇航空跟進上揚。

三大法人進出方面，昨日共買超108.7億元。其中外資買超132.1億元，連二買、累計買超385.6億元；投信賣超15.8億元，連二賣、累計賣超57.2億元；自營商賣超7.6億元，由買轉賣。八大公股行庫小幅逢高調節11.9億元。

台幣匯率 台積電 台股

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