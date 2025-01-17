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台積電法說後 七大外資目標價揭曉！花旗暫居最高

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台積電董事長魏哲家出席法說會。記者林俊良／攝影
台積電董事長魏哲家出席法說會。記者林俊良／攝影

台積電（2330）法說會後，各家外資券商紛紛火速出具最新報告。其中，花旗證券目標價1,540元暫居外資圈最高，美銀、野村、高盛則調升台積電目標價，皆一致看好台積電發展前景。

值得注意的是，美銀、野村、高盛等三家外資券商，除了維持「買進」評等外，更紛紛調升目標價：美銀由1,400升至1,450元；野村由1,400升至1,440元；高盛由1,355升至1,400元。

另外，大摩維持「優於大盤」；花旗、滙豐、瑞穗也同樣維持「買進」評等，目標價方面，由高至低分別為：花旗目標價1,540元；滙豐1,500元；大摩1,388元；瑞穗1,360元。

花旗半導體產業分析師陳佳儀指出，台積電2024年第4季營收樂觀，由於雲端AI和邊緣AI長期增長前景看好，台積電更新了未來5年的銷售年複合增長率（CAGR）為20%，並持續將台積電列為花旗首選。

台積電預計未來5年內AI業務年均複合成長率（CAGR）達40%左右，陳佳儀分析，預計台積電2025年AI營收貢獻再次翻倍，將達到約25%，並在2~3年內超過30%。

此外，N2製程將於2025年下半年開始量產，N2P則計劃於2026年下半年廣泛應用於智能手機及高性能計算（HPC），預計N2的量產進度將與N3情況類似，至2026年下半年相關貢獻收入有望超過台積電營收的20%。

野村半導體產業分析師鄭明宗指出，隨著GB200達到交付高峰後，台積電的增長可能在2026年放緩，但在2027至2028年可能又有望恢復增長，主要仍由AI半導體的需求支撐。值得注意的是，儘管台積電對未來五年的展望保持樂觀，但對2026年的AI業務尚未提供具體預期。

CoWoS方面，鄭明宗補充，認同台積電仍在努力提升CoWoS產能以滿足市場需求。尤其GB200的交付狀況將是2025年AI半導體增長的關鍵推力。

另外，在GB200/300達到交付高峰之前，輝達（NVIDIA）削減CoWoS-S訂單並增加CoWoS-L產能需求的策略具合理性。

在非AI領域，由於英特爾（Intel）增加外包需求，預計台積電的資本支出將顯著增長。基於上述因素，因此將2025~2026年的每股稅後盈餘（EPS）預測分別上修2%、5%，並將目標價上調至1,440元，同時台積電也是野村首選，後市發展可期。

AI 台積電

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