台股去年量價齊揚 證券商大賺1,016億元寫歷年次高

台股去年量價齊揚，證券商獲利同步水漲船高。臺灣證券交易所17日公布，全體證券商去年稅後純益再度突破千億元大關，達1,016億元，年增47.8%，僅次2021年的1,054.2億元，改寫史上次高紀錄。

證交所統計，整體證券商去年12月稅後純益72.2億元，月增3.4%，主因在於上市櫃市場總成交值擴增至約10.1兆元，月增1.9%，帶動證券商經紀手續費收入增加，經紀業務稅前純益76.1億元，月增0.3%。

上月自營證券評價利益較多，使證券商自營業務稅前純益20億元，月增259.6%；單月證券商承銷業務稅前純益3.7億元，月減約59.8%。

台股去年挾人工智慧（AI）題材，加上貨櫃三雄、大型金控營運優於預期，集中市場在高股息ETF等內資挹注下，無懼外資大幅賣超，漲幅達28.4%，在全球主要股市僅次於美那斯達克，總成交量達99.8兆元，年增48.5%。

隨台股表現亮麗，證券商跟著吃香喝辣，統計去年全年稅後純益達1,016億元，其中，經紀業務稅前純益961億元，自營業務稅前純益265.5億元，承銷業務稅前純益86.9億元，年增率分別為61.9%、32.8%、39.9%。