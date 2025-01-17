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外資買超132.11億元 敲進台積電聯電航空股

中央社／ 台北17日電
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股今天上下震盪逾300點，終場收在23148.08點，上漲122.98點，成交值新台幣3203.17億元。外資買超132.11億元，布局晶圓代工廠台積電和聯電，以及2大航空股華航和長榮航

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，觀察近日大型電子股表現不盡理想，如聯發科今天下挫逾2%，電子族群有補跌跡象，金融類股也有轉弱情況。反觀塑膠和鋼鐵等傳統產業股本週表現相對強勢，主要是先前跌深展開反彈，但貢獻大盤有限。

黃國偉說，美國總統當選人川普即將就職，此外，台股龍年封關步入倒數階段，因市場充滿變數，加上長假效應，可能影響投資人追價意願及盤勢表現。

外資及陸資今天買超132.11億元，投信賣超14.51億元，自營商賣超7.56億元，呈現土洋法人對作局面；三大法人合計買超110.04億元。

據台灣證券交易所資料，外資買超前10名包括台積電、聯電、華航、長榮航、宏達電、復華富時不動產（00712）、新光金、中石化、三商壽及上海商銀。

外資賣超前10名有元大高股息（0056）、中信金、台新金、緯創、鴻海、元大金、佳能、陽明、仁寶及元大台灣50（0050）。

台積電 外資 長榮航

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