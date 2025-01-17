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台股本週漲136點 產業指數以塑膠類漲14.76%居冠

中央社／ 台北17日電
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股本週震盪劇烈，今天收在23148.08點，週漲136.22點，漲幅約0.59%。根據證交所統計，全體上市公司總市值較上週增加新台幣4560.66億元，達74.31兆元。

產業別指數方面，本週漲幅以塑膠類指數上漲14.76%為最大，跌幅以其他電子類指數下跌3.68%為最大；未含金融類指數上漲115.34點，漲幅約0.57%，未含電子類指數上漲278.58點，漲幅約1.49%，未含金融電子類指數上漲266.2點，漲幅約1.92%。

本週全體上市股票成交金額1兆5601億元，股票成交量週轉率1.71%。

成交金額前3名產業為半導體類5535.23億元，占全體上市股票交易金額比重35.48%；電腦及週邊設備類1707.45億元，占比10.94%；電子零組件類1648.51億元，占比10.57%。

今年初開盤迄今共12個交易日，集中市場總成交金額4兆3980億元，市場日平均成交金額3665.04億元，股票成交量週轉率4.46%，股票日平均成交量週轉率0.37%。

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