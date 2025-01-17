永豐投顧：封關期間變數多 觀望為宜

市場傳川普上任即將公布25道行政命令，有關關稅議題已經在發酵中，高關稅和反移民政策可能導致通膨捲土重來，1月14日美國十年債殖利率上升至4.8％新高水準，不利股市偏好。在關稅議題部分，亦傳出川普幕僚建議漸進式的調升關稅以爭取談判籌碼，此舉雖可以避免美國通膨竄揚，但對股市而言利空懸掛，各國努力出招抵禦，利空橫空出世，無疑是溫水煮青蛙的行情。

1月24日德州儀器；1月29日艾司摩爾；1月30日Alphabet、微軟、特斯拉、Meta、思佳訊、AMD（超微）；1月31日蘋果、高通、亞馬遜等，由於拜登祭出AI晶片新管控措施及媒體再次傳出輝達（NVIDIA）Blackwell伺服器機架過熱及晶片連接異常問題，AI禁令對半導體營收影響及新伺服器是否砍單問題必將成為各方焦點所在。除此之外，1月29日為美國FOMC會議，目前市場對不降息已有共識，但是Fed主席會後聲明將為關注焦點。

近期美元指數持續攀高，期間來到109，美歐官方降息步調不一，ECB今年可望降息4碼，而Fed僅會降息2碼，另中國大陸經濟疲弱，又面臨加徵高關稅，人民幣走貶機率大，美元強勢不可擋，台幣一度貶破33元兌1美元。資金回流美元資產是趨勢，美股受減稅影響，企業獲利提升，美股可能維持強勢，但長期來看，不利於非美市場，留意美股、台股未來表現脫勾。

本周僅剩三個交易日，雖然照過去經驗，自2021～2024年，在新春期間，Nasdaq及SOX指數上漲機率大，但是台股新春開盤的報酬率明顯不及美股，加上春節期間變數多，不需自甘風險，建議投資人保留現金彈性。