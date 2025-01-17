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臺灣指數公司授權台股指數 發行DR連結台股ETF

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
TIP 授權指數發行 DR（連結臺股 ETF）泰國交易所上市。（臺灣指數公司/提供）
TIP 授權指數發行 DR（連結臺股 ETF）泰國交易所上市。（臺灣指數公司/提供）

臺灣證券交易所旗下臺灣指數公司將臺灣50指數、臺灣多因子優選高股息30指數及臺灣優選AI 50指數三檔指數，授權元大、凱基證券海外分支機構，發行連結台股ETF的存託憑證（Depositary Receipts；DR），包括TAIWAN19（元大）、TAIWANHD13（凱基）、TAIWANAI13（凱基），陸續於泰國交易所（SET）掛牌上市，為證交所集團推動商品跨國掛牌創下里程碑，協力推動台灣成為亞洲資產管理中心。

近年台股ETF蓬勃發展，吸引國際高度關注。這次授權的三檔指數涵蓋市值型的臺灣50指數、投資因子型的臺灣多因子優選高股息30指數及主題型的臺灣優選AI 50指數，追蹤指數發行ETF分別為元大台灣卓越50 ETF（0050） 、凱基優選高股息30 ETF （00915）、凱基優選台灣AI 50 ETF（00952），顯示各種投資面向的臺股ETF充滿吸引力。由國內投信公司結合集團旗下海外證券商，攜手將台股ETF推廣至海外，吸引資金投資上揭ETF，壯大台股ETF規模，同時也為泰國投資人增添新投資選項，創造多贏。

臺灣指數公司鼎力支持政府推動台灣成為亞洲資產管理中心，以及證交所集團打造國際級資本市場的策略方向，積極向投信公司、證券商或其海外分支機構推廣，使用台股指數或連結台股ETF於海外市場發行金融商品；並以長期深耕在地的經驗，持續戮力將台股指數化投資商品推向國際，為台灣股市增添新動能，提升資本市場競爭力。

AI ETF 台股指數

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