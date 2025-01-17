外資買超132億元 買超這檔最多、台積電則是連二買

台股17日以23,148.08點收盤，上漲122.98點，外資買超132.11億元，統計外資買賣超個股發現，買超華航（2610）21,991張最多，其次是買超宏達電，另外，台積電獲外資連二買，聯電也是買超個股；不過，外資賣超第一名則是元大高股息（0056）。

台股早盤以23,190.12點開高， 一度拉升至23,209.88點，但也曾翻黑下滑至22,905.53點，終場收在23,148.08點，漲幅0.53%，三大法人買超110.04億元，包括外資買超132.11億元，投信賣超14.5億元，自營商賣超（合計）7.56億元，其中自營商（自行買賣）買超1.98億元，自營商（避險）賣超9.54億元。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台參加輝達台灣的尾牙，不過17日的AI概念股並沒有太搶眼的表現，僅台積電收在1,120元，漲幅1.36%，鴻海以平盤173.5元收盤，廣達、緯創、日月光投控等小漲，各類股中以觀光股、塑膠、玻陶、鋼鐵等類股表現較強。

統計外資買超前十大個股依序是華航、宏達電、復華富時不動產（00712）、台積電、聯電、新光金、中石化、長榮航、三商壽、上海商銀等；買超前十名個股中， 航空股、晶圓雙雄都在內，還有3檔金融股。

外資買超宏達電15,527張， 居買超個股第二名；另外，外資買超台積電13,346張，連二買，買超聯電12,585張，長榮航也獲外資買超6,884張。

統計外資賣超前十大個股依序是元大高股息（0056）、中信金、台新金、緯創、鴻海、元大金、佳能、陽明、仁寶、元大台灣50（0050）等。