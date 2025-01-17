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券商獲台灣指數公司授權 發行3檔DR赴泰國掛牌

中央社／ 台北17日電

為推動台灣成為亞洲資產管理中心，證交所旗下台灣指數公司將「台灣50指數」、「台灣多因子優選高股息30指數」及「台灣優選AI 50指數」等3檔指數，授權元大、凱基證券海外分支機構，發行連結台股ETF的存託憑證（DR），已陸續在泰國交易所（SET）掛牌上市。

台灣指數公司將台灣50指數，授權元大證券，發行TAIWAN19存託憑證，去年11月28日已經在泰國掛牌上市。

另外，台灣指數公司將台灣多因子優選高股息30指數及台灣優選AI 50兩檔指數，授權凱基證券，發行TAIWANHD13和TAIWANAI13兩檔DR，也於17日同步在泰國交易所掛牌。

證交所表示，為推動台灣金融商品跨國掛牌創下里程碑，將協力推動台灣成為亞洲資產管理中心。近年台股ETF蓬勃發展，吸引國際高度關注，本次授權的3檔指數涵蓋市值型、投資因子型和主題型，顯示各種投資面向的台股ETF充滿吸引力。

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