美半導體措施擴大 法人點名看好這五家台廠後市

美國近期啟動第三次半導體出口限制措施，為避免進一步限縮制裁範圍，中國大陸近期拉高半導體製程、設備、耗材自製比例，而矽晶圓、成熟製程晶圓代工、光罩產業則衝擊較大，法人表示，再生晶圓、光罩載具、AI相關測試產業所受衝擊較小，因此仍看好台積電（2330）、世禾（3551）以及昇陽半導體（8028）、京元電子（2449）、家登（3680）等台廠。

此次限制措施中，有140家陸企被列入實體清單，美國國防部也將騰訊、寧德時代等多家中國大陸科技公司列入1260H的實體清單。

法人指出，隨著中國大陸積極推動國產化，預估今年要達50%國產化，目前台灣光罩技術能力停留在40nm，大概領先中國大陸相關業者2年至3年的時間，而家登的晶圓、光罩承載盒則受惠於中國大陸產能的開出。

另外，法人表示，昇陽半已二度上修再生晶圓產能，此進度不排除有上修的空間，而中砂（1560）也預計投資20 億元做竹科產能的擴充，而就再生晶圓產業而言，主要仍在邁進先進製程所需要的再生晶圓不管是產品組合、使用量都有所增加。

在FT測試方面，法人指出，京元電通過2025年資本支出為218.44億元，加計子公司共233億元，年增幅度高達 68.5%，創歷史新高，其中將有逾7成投入於測試機台及其附屬設備，其餘部分則用於廠房及設施建設，預期今年NVIDIA將成為其最大客戶，營收占比達到30%，整體營收預估可年增25%至30%。