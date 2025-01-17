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全體證券商去年12月稅後淨利72.21億元、月增3.5%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

2024年12月全體證券商稅後淨利72.21億元，較11月成長2.44億元，約3.50%。2024年累計1至12月全體證券商稅後淨利1,016.03億元，較2023年同期成長328.94億元，約47.87%。

2024年12月證券市場總成交值（含集中及櫃買市場）約10.189兆元，較11月增加1.92%，使證券商經紀手續費收入較11月成長；12月自營的證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較11月成長14.49億元，約259.68%；12月證券商承銷業務淨利則較11月衰退5.54億元，約59.83%。

2024年累計1至12月證券商經紀手續費收入因證券市場總成交值增加而較2023年同期成長；自營的出售證券利益較多，使證券商自營業務淨利較去年同期成長65.58億元，約32.80%；本期承銷業務淨利亦較去年同期成長24.80億元，約39.93%。

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