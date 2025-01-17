黃仁勳點名感謝！台積電股價收1,120元、市值29兆元

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳行程滿滿，17日先打理門面之後就展開一連串的活動， 中午與台積電（2330）董事長魏哲家見面，親自表達感謝及恭喜之意，他同時也感謝多家台廠，台積電終場收在1,120元，上漲15元，漲幅1.35%，市值增達29兆446億元，另外，廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、技嘉（2376）、日月光投控（3711）等同列在感謝名單中的公司也都是上漲收盤。

黃仁勳繼16日出席矽品潭科廠啟用揭牌典禮，17日早上先到髮廊由他的「御用造型師」打理門面後接受體訪問，透露滿檔的行程， 上午先與輝達女性員工開會，中午與台積電董事長魏哲家會面，下午將出席緯創尾牙及輝達台灣分公司尾牙。

黃仁勳表示，將會和魏哲家一起午餐，由於台積電的營運創下記錄，黃仁勳強調，「想趕快恭喜他」，很期待見到他，也為他感到非常驕傲，並要當面感謝他。

另外，黃仁勳也點名感謝台積電、鴻海（2317）、廣達、緯創、緯穎、技嘉、矽品等台廠的協助，台灣大約有45座工廠提供輝達支援；黃仁勳表示，輝達未來數年將繼續成長，但如果沒有台積電和所有台灣夥伴的協助，輝達不可能辦到。

台積電早盤以1,125元開高，但一度翻黑下滑至1,095元， 盤中多在平盤的1,105到1,100元間遊走，中午過後再往上拉升至1,100~1,115元區間，最後一盤拉至1,120元收盤，上漲15元， 市值衝達29兆元。