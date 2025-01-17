國泰曝金蛇年投資展望：聚焦 AI、金融股 掌握2025年投資關鍵密碼

金蛇年即將到來，台股動向廣受投資人關注。國泰金控旗下國泰證券、國泰投信研究團隊觀察，2025年台股市場仍會受到「經濟面回升」、「聯準會降息」及「AI產業崛起」三大利多關鍵因素牽動，AI產業的剛性需求仍為2025年投資關鍵密碼，另外，金融股受惠2024年國內14家金控獲利創新高，後市可期。建議投資人金蛇年投資可聚焦布局AI概念股與金融股，掌握產業輪動補漲機會。

國泰證券表示，若2025年AI產業的三大利多關鍵因素的影響層次擴大，不僅預期帶動企業獲利達到30%增幅，更能進一步支撐台股市場實現10%的成長動能。國泰證券進一步觀察指出，首先，因台灣經濟基本面穩健，出口動能逐步恢復，內需市場亦持續擴大，預期2025年將為股市提供強而有力的支撐；第二，隨著聯準會降息循環已啟動，全球資金面有望進一步寬鬆，對台灣資本市場形成正向影響；至於「AI產業」，國泰證券預期仍是2025年產業發展的重中之重，包括輝達（NVIDIA）、台積電（2330）等重點大廠，預計2025年第1季將開始放量，有望繼續引領資金流入，成為台股市場的重要增長引擎。

展望2025年投資策略，國泰證券建議投資人可採取「科技為主、金融為輔」的配置策略，抓住科技、AI產業的增長紅利，以金融股作為穩定收益的來源，平衡投資組合風險。隨著春節封關臨近，國泰證券提醒投資人應注意調整持倉結構，並密切關注國際市場動態，適度減碼波動較大的個股，為農曆春節後市場變化預做準備。

國泰投信表示，近期還有黃仁勳旋風，股市話題不斷，今年的投資主旋律仍是以AI及半導體為主軸，建議投資人可鎖定市值型ETF，跟著台股大盤一起成長。國泰台灣領袖50 （00922）布局AI、半導體及金融題材，聚焦市值大、流動性佳、獲利亮眼之50檔領袖級台股企業，台積電、鴻海（2317）、聯發科（2454）、世芯-KY（3661）等都是成分股，及時掌握上漲行情。目前一張新台幣2萬元左右就能入手，累積張數快，適合投資人長期持有，為定期定額的首選標的。隨著年終獎金入袋，更是加碼投資的好時機，即日起至2月27日，透過國泰e家人電子交易平台，投資國泰投信台股的全系列基金，立即享有「定期定額」和「不限筆數的單筆申購」0%手續費，提前掌握AI商機。

國泰提醒投資人，1月22日（三）為年前的最後封關交易日，台股自23日開始休市，直到2月3日開盤，休市時間長達11天。另外，2月8日雖是補班日，惟當日適逢周六，不提供交易及交割，務必多加留意，別錯過交易時間。