金蛇年投資展望 國泰證券：聚焦 AI、金融股

金蛇年即將到來，台股動向廣受投資人關注。國泰金控（2882）旗下國泰證券、國泰投信研究團隊觀察，2025年台股市場仍會受到「經濟面回升」、「聯準會降息」及「AI產業崛起」三大利多關鍵因素牽動，AI產業的剛性需求仍為2025年投資關鍵密碼。

另外，金融股受惠去年國內14家金控獲利創新高，後市可期。建議投資人金蛇年投資可聚焦布局AI概念股與金融股，掌握產業輪動補漲機會。國泰證券表示，若2025年AI產業的三大利多關鍵因素的影響層次擴大，不僅預期帶動企業獲利達到30%增幅，更能進一步支撐台股市場實現10%的成長動能。

國泰證券進一步觀察指出，首先，因台灣經濟基本面穩健，出口動能逐步恢復，內需市場亦持續擴大，預期今年將為股市提供強而有力的支撐；第二，隨著聯準會降息循環已啟動，全球資金面有望進一步寬鬆，對台灣資本市場形成正向影響；至於「AI產業」，國泰證券預期仍是今年產業發展的重中之重，包括輝達（NVIDIA）、台積電（2330）等重點大廠，預計第1季將開始放量，有望繼續引領資金流入，成為台股市場的重要增長引擎。

展望2025年投資策略，國泰證券建議投資人可採取「科技為主、金融為輔」的配置策略，抓住科技、AI產業的增長紅利，以金融股作為穩定收益的來源，平衡投資組合風險。隨著春節封關臨近，國泰證券提醒投資人應注意調整持倉結構，並密切關注國際市場動態，適度減碼波動較大的個股，為農曆春節後市場變化預做準備。

國泰提醒投資人，1月22日為年前的最後封關交易日，台股自23日開始休市，直到2月3日開盤，休市時間長達11天。另外，2月8日雖是補班日，但當日適逢周六，不提供交易及交割，務必多加留意，別錯過交易時間。